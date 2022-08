The Dark Pictures Anthology The Devil in Me: historia, influencias, personajes, cuándo sale y más

The Dark Pictures Anthology (TDPA) debutó hace tres años con la historia conocida como Man of Medan. Ahora, la primera temporada de esta antología de historias de terror creadas por Supermassive Games está a punto de llegar a su cierre con The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me.

GamerFocus ha tenido acceso exclusivo a información de The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me con motivo de Gamescom 2022. Así que les contaremos todo lo que necesitan saber sobre la historia, personajes, mecánicas, cuándo sale, cómo son las ediciones de colección y las influencias que ha tenido Supermassive Games durante el desarrollo de The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me.

¿Cuál es la historia de TDPA: The Devil in Me?

La historia de The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me se inspira en la del asesino serial Herman Webster Mudgett. Este sujeto, el cual nació en 1861, estudió medicina y se especializó en anatomía. Luego se trasladó a la ciudad de Chicago, haciéndose llamar Dr. Henry Howard Holmes (H.H. Holmes), donde construyó un hotel conocido como World’s Fair Hotel.

“Nací con el diablo en mi interior. Estaba al pie de mi cama cuando llegué al mundo y me ha acompañado hasta ahora” H.H. Holmes antes de ser condenado.

La historia de The Devil in Me sigue los pasos de los miembros de Lonnit Entertaiment, una pequeña productora que que tiene un programa sobre asesinos seriales. Él último episodio de la serie de Lonnit Entertaiment, llamada Arquitectos de la muerte, es sobre H. H. Holmes y una segunda temporada depende del éxito de este episodio. Los protagonistas de TDPA: The Devil in Me se encuentran con un bloqueo creativo. Hasta que un día, los invitan a una réplica del castillo de la muerte, o Wold’s Fair Hotel, de H. H. Holmes.

Una mirada «moderna» a 1860

La réplica del hotel de H.H Holmes en la historia de TDPA: The Devil in Me, al igual que el original, se encuentra lleno de trampas y pasadizos secretos.

La oportunidad ha tocado la puerta de los integrantes de Lonnit Entertainment y sin pensarlo viajan a una remota isla a conocer el misterioso lugar, el cual es todo lo que necesitan para asegurar la renovación de su programa. Sin embargo, ellos no cuentan con que esta réplica del World’s Fair Hotel es tan mortal como la original.

¿Qué películas de terror influenciaron a Supermassive Games para crear The Devil in Me?

Desde los primeros adelantos de The Devil in Me ha sido más que evidente la inspiración que el equipo de Supermassive Games ha tomado de la franquicia de películas de terror Saw.

En la charla, a la que GamerFocus fue invitado por Bandai Namco Latinoamérica, Tom Heaton —el director de The Devil in Me— habló sobre las películas de terror que han inspirado al equipo encargado del desarrollo de The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me. Además de los que ha sido evidente en los adelantos del juego, el equipo de Supermassive Games ha estudiado clásicos del género como The Shining de Stanley Kubrick. Además, The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me también rinde culto a clásicos del ‘slasher’ como Pshycho, Halloween y Viernes 13.

El equipo de Supermassive Games nos ha contado que en The Devil in Me veremos muchos «guiños» a las películas previamente mencionadas.

¿Cuáles son los personajes de The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me?

Con en los anteriores episodios de The Dark Pictures Anthology, en The Devil in Me tendremos un grupo variado de protagonistas. Cada uno de ellos tendrá diferentes personalidades, las cuales vendrán acompañadas de sus ventajas y desventajas. De nuestras decisiones dependerá la vida o la muerte del equipo de producción de Lonnit Entertainment.

Personajes de TDPA: The Devil in Me:

¿Cuánto durará The Devil in Me en comparación a los demás juegos de la franquicia he Dark Pictures Anthology (TDPA)?

Kate Wilder: presentadora del programa de Lonnit Entertaiment y periodista investigativa.

Charlie Lonnit: dueño de Lonnit Entertaiment y director del programa documental presentado por Kate Wilder.

Erin Keenan: es una becaria recién llegada a Lonnit Entertaiment, que es subutilizada profesionalmente por su jefe.

Jamie Teirgan: es la encargada de los arreglos técnicos y eléctricos en el equipo. Siempre está dispuesta a opinar con un poco de sarcasmo.

Mark Nestor: camarógrafo y exnovio de Kate Wilder.

¿Qué novedades jugables tiene The Devil in Me y cuánto durará en comparación a los anteriores episodios de The Dark Pictures Anthology?

Según el director del juego, en The Devil in Me veremos las muestres más grotescas, extravagantes y excesivas de toda la primera temporada.

Una constante en el desarrollo de The Dark Pictures Anthology es la capacidad de mejorar aspectos del juego con cada lanzamiento. Así que, para el final de la primera temporada, Supermassive Games ha preparado novedades jugables en The Dark Pictures Anthology (TDPA): The Devil in Me. Estas novedades o mejoras significativas en la jugabilidad son:

Nuevas acciones y lugares para explorar.

Los personajes podrán correr.

Cada personaje tendrá un inventario sencillo que podrá ser llenado con herramientas que encontremos en el camino.

Cada personaje tendrá un objeto único relacionado con su trabajo. Charlie Lonnit: tarjeta. Mark Nestor: cámara. Kate Wilder: lápiz. Jamie Teirgan: multímetro. Erin Keenan: micrófono direccional.



Un pequeño adelanto que muestra las novedades jugables de The Devil in Me, el último capítulo de la temporada 1 de The Dark Pictures Anthology.

Los objetos se pueden romper, perder, alterar o entregar a otros personajes. Así que de nuestras decisiones depende su futuro y el de la historia del juego.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de The Devil in Me, el último capítulo de la temporada 1 de The Dark Pictures Anthology?

El adelanto que reveló cuál es la fecha de estreno de The Devil in Me también confirmó cuánto durará el último juego de la primera temporada de he Dark Pictures Anthology (TDPA).

Para aquellos que se pregunten cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de The Devil in Me, el último capítulo de la temporada 1 de The Dark Pictures Anthology, les contamos que este título llegará al mercado el viernes 18 de noviembre.

Este es el contenido de la edición de colección de The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me estará disponible para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC vía Steam.