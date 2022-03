Them’s Fightin’ Herds, el juego de pelea inspirado en My Little Pony, llegará a consolas

Them’s Fightin’ Herds —uno de los títulos nominados a mejor juego de pelea en los DICE 2021— está a punto de llegar a PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X y Nintendo Switch. La noticia del lanzamiento de Them’s Fightin’ Herds para consolas de octava y novena generación se conoció cuando la ESRB publicó en su sitio oficial qué el juego de pelea inspirado en My Little Pony seria apto para todos los jugadores de 10 años en adelante (E 10+).

¿Qué es Them’s Fightin’ Herds?

Them’s Fightin’ Herds es un juego de pelea en dos dimensiones disponible para sistemas operativos Windows, Mac y Linux en Steam. Los personajes de Them’s Fightin’ Herds son animales de un universo original. Este ha sido diseñado por Lauren Faust, productora y creadora de la serie My Little Pony: La magia de la amistad. Them’s Fightin’ Herds es el sucesor espiritual del videojuego tributo a la serie del 2010 de My Little Pony llamado Fighting is Magic.

Hasbro dueño de los derechos de My Little Pony: La magia de la amistad envió a el estudio Mane6 una carta de cese y desista, que los obligó a abandonar el proyecto y crear lo que se conoce ahora como Them’s Fightin’ Herds.

¿Cuándo sale Them’s Fightin’ Herds para consolas?

Por el momento, Mane6 y Modus Games —distribuidora que adquirió al estudio en diciembre del 2021— no han anunciado oficialmente la llegada de Them’s Fightin’ Herds a consolas. Así que solo resta esperar a un comunicado oficial de Mane6 para saber cuándo sale Them’s Fightin’ Herds para consolas

Them’s Fightin’ Herds, el juego de pelea inspirado en My Little Pony: La magia de la amistad, está disponible en Steam desde su etapa de acceso anticipado en febrero del 2018.

Vía: Gematsu