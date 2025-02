Cuándo salen La Mole y la Antorcha Humana en Marvel Rivals

Ya tenemos a dos miembros de Los Cuatro Fantásticos en este juego, ¿Cuánto tendremos que esperar por los otros dos? Afortunadamente no será mucho. Los desarrolladores de Marvel Rivals ya dijeron cuándo salen La Mole (The Thing) y la Antorcha Humana (Human Torch) en el juego y esa fecha no se encuentra muy lejos.

Esta información nos llegó mediante una publicación de NetEase Games en la página oficial del juego. Allí hablaron sobre el punto de mitad de la temporada 1, las recompensas de clasificación que esperan a los jugadores y la llegada de los dos nuevos héroes.

Cuál es la fecha y hora de lanzamiento de La Mole y la Antorcha Humana en Marvel Rivals

Estos dos nuevos personajes se unirán al juego el mismo día de inicio de la segunda mitad de la temporada 1: el viernes 21 de febrero de 2025 a las 3:00 a.m. (hora Colombia) 2:00 a.m. (hora México).

Igual que sus compañeros Mr. Fantastico y la Mujer Invisible (y todos los nuevos personajes en adelante), serán gratis para todos los jugadores.

Otras novedades de mitad de temporada

Además de la llegada de los dos nuevos personajes, el 21 de febrero ocurrirá un reseteo de rangos y todos los jugadores bajarán cuatro divisiones. Todavía no habrán recompensas, pero a partir de esta segunda mitad de la temporada habrá un nuevo disfraz como recompensa para todos los jugadores que hayan alcanzado el rango Oro o superior.

Esta mitad de la temporada también se estrenarán Escudos de honor para identificar a quienes alcancen los rangos Gran Maestro, Celestial, Eternidad y Aquel que está sobre todo (One above all). Para conseguir estas recompensas también se requerirá completar al menos 10 partidas en modo competitivo durante la mitad de temporada.