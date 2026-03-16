Street Fighter 6: conoce a qué horas estará disponible el parche o actualización e Alex

Tras la finalización de la Capcom Cup 12 y el Street Fighter League 2025 World Championship, Capcom iniciará la implementación el camino rumbo a la nueva temporada de Street Fighter 6. Ya que, el cierre de estos eventos competitivos permite a la desarrolladora modificar el balance del juego sin afectar el circuito competitivo. Así que, junto al lanzamiento de Alex, Capcom implementará un parche o actualización que agregará cambios y ajustes de balance a todos los personajes del juego.

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¿Cuándo y a qué horas estará disponible el parche o actualización de Alex para Street Fighter 6?

Esta mañana, Capcom confirmó la hora en la que inicia el periodo de mantenimiento para integrar a Alex, el nuevo personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6 junto con la esperada actualización con los ajustes de balance. El proceso comenzará hoy lunes 16 de marzo a las 10:00 P.M hora de Colombia, 9:00 P.M México. A partir de esta hora, los jugadores de Street Fighter 6 podrán descargar la actualización y probar los cambios antes del reinicio de los servidores el martes 17 de marzo a las 3:00 A.M hora de Colombia, 2:00 AM México. Durante este intervalo de tiempo, los modos multijugador en línea no estarán disponibles. Una vez finalizado el proceso, Alex se sumará al plantel actual, dejando únicamente a Ingrid como el último personaje pendiente de la presente temporada.

¿Qué se sabe del parche de balance que llega con la actualización de marzo de 2026 a Street Fighter 6?

Con la llegad de Alex, Capcom aplicará cambios técnicos a todos los personajes del elenco. Shuhei Matsumoto, productor de Street Fighter 6, señaló que la magnitud de este parche responde a la retroalimentación de la comunidad respecto a la frecuencia y profundidad de los ajustes anteriores.

El objetivo es corregir el desempeño de personajes que han mantenido una hegemonía prolongada en el entorno competitivo, como es el caso de Mai y Ed. Según las declaraciones de la producción, la empresa está reconsiderando su estrategia para equilibrar el juego. Sin embargo, la gran actualización del juego llegará con el inicio de la cuarta temporada. Las notas detalladas con los cambios específicos para cada luchador se publicarán poco antes de la reapertura de los servidores.

Fuente: @StreetFighter