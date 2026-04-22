Street Fighter 6: Capcom compartió fecha y hora del tráiler de jugabilidad de Ingrid

La tercera temporada de contenido DLC de Street Fighter 6 terminará pronto, prueba de esto son los recientes rumores que filtraron que Tifa Lockhart de Final Fantasy VII sería uno de los personajes de la cuarta temporada. Ahora, Capcom ha revelado cuándo y a que horas podremos ver el adelanto que revelará cómo será el estilo de pelea de Ingrid en Street Fighter 6.

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¿Cuándo y a qué horas se podrá ver el tráiler de jugabilidad de Ingrid, el último personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6?

Capcom ha confirmado que el tráiler oficial de jugabilidad de Ingrid para Street Fighter 6 se publicará mañana, 22 de abril, a las 5:58 P.M hora de Colombia, 4:58 P.M México. Este nuevo tráiler mostrará el conjunto de movimientos y mecánicas de combate que la versión de Ingrid tendrá de Street Fighter 6 tendrá. Cabe resaltar, que el historial de lanzamientos de la tercera temporada de Street Fighter 6 permite especular un poco sobre la fecha de llegada de Ingrid al juego. Ya que, personajes previos como Sagat y C. Viper estuvieron disponibles menos de un mes después de sus respectivos tráileres de jugabilidad, mientras que Alex tardó aproximadamente un mes y medio. Bajo este patrón, no es descabellado pensar que Ingrid se integre al plantel de personajes de Street Fighter 6 entre mediados de mayo y principios de junio.

Hay que tener en cuenta que EVO Japan 2026, evento que se celebrará del 1 al 3 de mayo, podría ser el escenario perfecto para que Capcom permita que los fanáticos de Street Fighter 6 prueben a Ingrid. Esta estrategia coincide con lo realizado anteriormente por Capcom con personajes como Akuma y Elena en ediciones pasadas del EVO Japan.

Ingrid debutó originalmente en Capcom Fighting Evolution y Street Fighter Alpha 3 Max. En dichas entregas, su estilo se caracterizaba por el uso de proyectiles, contragolpes y movimientos acrobáticos. Se espera que Capcom adapte estas habilidades al sistema Drive de Street Fighter 6 o incluso aprovechar los poderes de manipulación dimensional que Ingrid mostró en el tráiler de su presentación en el modo World Tour.

Fuente: cuenta oficial de Street Fighter en X.