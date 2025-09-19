Videojuegos

Cuándo y dónde ver todos los anuncios de Capcom en Tokyo Game Show 2025

El Capcom Online Program dará inicio a la participación de la empresa en TGS 2025 y estará enfocado en información sobre SF6.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Desde finales de agosto sabemos cuáles son los juegos que estarán disponibles en el estand de Capcom en Tokyo Game Show (TGS) 2025. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido toda la información sobre la transmisión especial con la que Capcom iniciará su participación en TGS 2025.

¿Cuándo, dónde y a qué horas se llevará a cabo el Capcom Online Program de 2025?

Adicionalmente, Capcom ha confirmado que no habrá información nueva sobre Resident Evil Requiem.

Capcom ha anunciado oficialmente el todo lo que podremos ver en su programa en línea que dará inicio a su presencia en Tokyo Game Show 2025. El programa, que se emitirá el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 a.m. hora de México y Colombia o a las 4:00 P.M. en España.

Toda la información sobre el actual Fighting Pass de Street Fighter 6, la pueden consultar en el siguiente enlace,

El programa especial tendrá una duración aproximada de 40 minutos y entre los juegos destacados en el programa de Capcom se encuentran Onimusha: Way of the Sword, Pragmata, Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Mega Man Star Force Legacy Collection. Sin embargo, la atención principal estará en Street Fighter 6, ya que será revelada nueva información sobre C. Viper, el segundo personaje DLC de la tercera temporada del juego.

Adicionalmente, el programa de Capcom proporcionará actualizaciones específicas para varios títulos:

  • PRAGMATA y Mega Man Star Force Legacy Collection — Información sobre los juegos que se lanzarán en 2026.
  • Monster Hunter Wilds Detalles sobre la tercera actualización de título, programada para finales de septiembre de 2025.
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — El productor de la serie, Ryozo Tsujimoto y el director del juego, Kenji Oguro, compartirán información.

Tokyo Game Show 2025, se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba, Japón. Estos son los horarios de Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program para otros países de la región:

  • Chile: 10:00 a.m.
  • Venezuela: 10:00 a.m.
  • Argentina: 11:00 a.m.

🔥Mira todo el cubrimiento de TGS 2025

 Filtración sugiere que SEGA anunciará Yakuza Kiwami 3…
Konami anuncia los juegos que llevará a Tokyo…
C. Viper, el segundo personaje de la temporada…
Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo…
Kojima Productions celebrará su décimo aniversario con un…
Koei Tecmo ha anunciado los juegos que llevarán…
Dragon Ball: Sparking! Zero, Goku super saiyajin 4 y todo el contenido del segundo paquete DLC de Daima

Fuente: Capcom

Guía Genshin Impact – Dónde están todos los Selenóculus en el mapa de Nod Krai (6.0)
Dragon Ball: Sparking! Zero, Goku super saiyajin 4 y todo el contenido del segundo paquete DLC de Daima
Podemos ver pingüinos y horror lovecraftiano en el primer tráiler de Penguin Colony
Ada Wong y Claire Redfield se unen a la colaboración de Resident Evil con Nikke
Un vistazo a Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 para Switch y Switch 2
Compartir este contenido
Artículo anterior Guía Genshin Impact – Dónde están todos los Selenóculus en el mapa de Nod Krai (6.0)
No hay comentarios

Lo último

15 años de Pokémon Black/White, ¿debemos resignarnos a que no habrá remake de la última gran generación?
Videojuegos
Fecha de lanzamiento, cambios y todo lo que sabemos de Dragon Quest VII Reimagined
Videojuegos
La serie de Splinter Cell ya tiene fecha de estreno en Netflix y tráiler subtitulado en español
Cine y TV
Dan Da Dan: cómo continuar la historia en el luego del final de la segunda temporada
Anime y Manga