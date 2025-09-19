Cuándo y dónde ver todos los anuncios de Capcom en Tokyo Game Show 2025

Desde finales de agosto sabemos cuáles son los juegos que estarán disponibles en el estand de Capcom en Tokyo Game Show (TGS) 2025. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido toda la información sobre la transmisión especial con la que Capcom iniciará su participación en TGS 2025.

¿Cuándo, dónde y a qué horas se llevará a cabo el Capcom Online Program de 2025?

Adicionalmente, Capcom ha confirmado que no habrá información nueva sobre Resident Evil Requiem.

Capcom ha anunciado oficialmente el todo lo que podremos ver en su programa en línea que dará inicio a su presencia en Tokyo Game Show 2025. El programa, que se emitirá el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 a.m. hora de México y Colombia o a las 4:00 P.M. en España.

Toda la información sobre el actual Fighting Pass de Street Fighter 6, la pueden consultar en el siguiente enlace,

El programa especial tendrá una duración aproximada de 40 minutos y entre los juegos destacados en el programa de Capcom se encuentran Onimusha: Way of the Sword, Pragmata, Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Mega Man Star Force Legacy Collection. Sin embargo, la atención principal estará en Street Fighter 6, ya que será revelada nueva información sobre C. Viper, el segundo personaje DLC de la tercera temporada del juego.

Adicionalmente, el programa de Capcom proporcionará actualizaciones específicas para varios títulos:

PRAGMATA y Mega Man Star Force Legacy Collection — Información sobre los juegos que se lanzarán en 2026.

Monster Hunter Wilds — Detalles sobre la tercera actualización de título, programada para finales de septiembre de 2025.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — El productor de la serie, Ryozo Tsujimoto y el director del juego, Kenji Oguro, compartirán información.

Tokyo Game Show 2025, se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba, Japón. Estos son los horarios de Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program para otros países de la región:

Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Venezuela: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina: 11:00 a.m.

