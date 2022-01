The King of Fighters XV, o KOF XV, estará disponible en un mes. Sin embargo, la desarrolladora japonesa no ha informado del esquema de precios que tendrá el primer grupo de personajes DLC que llegará después del lanzamiento de The King of Fighters XV. Este tendrá como nombre «Team Pass 1». Así que es normal que muchos de los jugadores que están esperando la llegada de este nuevo título se pregunten cuánto costarán los personajes DLC del «Team Pass 1» de The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Cuánto costarán los personajes DLC del «Team Pass 1» de KOF XV?

SNK ha revelado, por medio de la página oficial de The King of Fighters XV, cuanto costarán los personajes DLC del primer pase de temporada de KOF XV. Segun SNK, después del lanzamiento de The King of Fighters XV llegarán dos equipos de tres personajes a unirse a los 39 personajes base que tendrá el juego. Ahora la pregunta es cuándo llegarán y cuánto costarán estos primeros seis (6) personajes DLC de KOF XV.

SNK, además de compartir cuánto costarán los personajes DLC del «Team Pass 1» de KOF XV, ha revelado que este tendrá 6 personajes divididos en dos equipos.

El «Team Pass 1» de The King of Fighters XV constará de dos equipos. Estos se podrán comprar por separado o en un paquete. El paquete completo, o «Team Pass 1» de KOF XV, costará $29.99 USD (aproximadamente, unos $120.000 pesos colombianos). También se pueden comprar los equipos 1 y 2 del «Team Pass 1» de The King of Fighters XV por separado por $15.99 USD (aproximadamente, unos $65.000 pesos colombianos).

Precios del «Team Pass 1» de KOF XV para Latinoamérica:

México: «Team Pass 1» $612 pesos y equipo individual $326 pesos.

Argentina: «Team Pass 1» $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos.

Perú: «Team Pass1» $119 soles y equipo individual $64 soles.

Chile: «Team Pass 1» $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos.

*Estos precios pueden variar en la versión de Steam, ya que la plataforma de Valve se ajusta a la economía de cada país.

¿Cuáles podrían ser los personajes DLC de The King of Fighters XV?

¿Cuáles podrían ser los personajes del «Team Pass 1» de The King of Fighters XV?

Hace dos meses un usuario en los foros de Reddit compartió una imagen de lo que podría ser el grupo final de personajes, base y DLC, de The King of Fighters XV. Al principio, la imagen de este usuario paso desapercibida. Sin embargo, con el pasar del tiempo los fanáticos de SNK se dieron cuenta que no ha fallado. Así que ahora que solo falta un personaje de los 39 base de KOF XV por ser presentado la credibilidad de esta imagen es favorable.

Algunos personajes como Krohnen están representados por Kaneda, otros como Geese Howard —eterno rival de Terry— es mostrado como un reconocido desarrollador de la industria.

Según la filtración compartida en Reddit, estos podrían ser los personajes DLC que llegarán a KOF XV después de su lanzamiento:

DLC «Team Pass 1» – Equipo 1(«Team Samurai Shodown»)

Reimu de la franquicia Touhou, tiene la misma cinta roja que Nakoruru de la saga Samurai Shodown .

de la saga . Mitsurugi uno de los personajes más conocidos de Soul Calibur y en la imagen representa a Haohmaru , samurai con el que tienen enormes similitudes.

, samurai con el que tienen enormes similitudes. El capitán Jack Sparrow de la franquicia Pirates of the Caribbean podría ser Darli Dagger, ya que ella es una pirata y también lleva una pañoleta similar al del personaje interpretado por Jhonny Deep.

DLC «Team Pass 1» – Equipo 2 («Team Garou»)

Feather, personaje de Granblue Fantasy que homenajea al hijo de Geese Howard, representa a Rock Howard . Este personaje, originario del juego Garou: Mark of the Wolves debutó en KOF XI y estuvo presente como DLC en KOF XIV.

. Este personaje, originario del juego debutó en KOF XI y estuvo presente como DLC en KOF XIV. Nami del ‘manga’ One Piece es una codiciosa pirata igual que B. Jenet . Ella es un personaje de Garou: Mark of the Wolves, que fue personaje jugable en KOF XI.

. Ella es un personaje de Garou: Mark of the Wolves, que fue personaje jugable en KOF XI. Anavel Gato del ‘anime Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory es una referencia a Gato del videojuego Garou: Mark of the Wolves. Este personaje estuvo presente en KOF 2003 y KOF XI.

¿Qué personajes podrían hacer parte del «Team Pass 2» de KOF XV?

Según la filtración el «Team Pass 2» de KOF XV estará conformado por un equipo y dos personajes separados. Estos podrían ser los personajes que contenga el «Team Pass 2» de The King of Fighters XV:

DLC «Team Pass 2» – Equipo 3 («Team South Town»)

Todd Howard de Bethesda hace referencia al malévolo Geese Howard , quién ha aparecido en franquicias como Art of Fighting, Fatal Fury, Tekken y por su puesto en KOF.

, quién ha aparecido en franquicias como Art of Fighting, Fatal Fury, y por su puesto en KOF. Axl Low de la saga de juegos de Arc System Works Guilty Gear por su similitud representa a Billy Kane , el eterno ayudante de Geese.

por su similitud representa a , el eterno ayudante de Geese. Ryuji Goda de la serie de juegos de Sega Yakuza hace referencia a Ryuji Yamazaki, quién según la historia de The King of Fighters es uno de los ocho Hakkesshu (八傑集).

Personajes DLC del «Team Pass 2» separados

En la imagen el actor Ray Park (Darth Maul) representa a Rugal Bernstein, ya que él lo personifico en la película en imagen real —que todos pretendemos que no existe— de KOF. La otra silueta de personaje individual pertenece a Verse, el jefe final de KOF XIV.

¿Creen que esta lista sea correcta? dejen su respuesta en los comentarios.

¿Cuántos personajes tendrá KOF XV?

Desde mitad del 2021 SNK reveló cuantos personajes y equipos tendrá KOF XV.

Durante el 2020 y el 2021, la desarrolladora japonesa SNK comenzó a revelar los 39 personajes jugables y los equipos que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

¿Cuáles son los equipos presentes en KOF XV?

Hero (Shun’ei, Meitenkun y Benimaru Nikaido)

Rival (Isla, Dolores y Heidern)

Sacred Treasures (Kyo Kusanagi, Iori Yagami y Chizuru Kagura)

Orochi (Yashiro Nanakase, Shermie y Chris)

G.A.W (Antonov, Ramón y King of Dinosaurs)

Super Heroine (Athena Asamiya, Mai Shiranui y Yuri Sakazaki)

Secret Agent (Blue Mary, Vannesa y Luong)

Ikari (Ralf Jones, Clark Steel y Leona Heidern)

Fatal Fury (Terry Bogard, Andy Bogard y Joe Higashi)

Art of Fighting (Ryo Sakaszaki, Robert Garcia y King)

K’ (K’, Maxima y Whip)

Krohnen (Krohnen, Kula Diamond y Angel)

¿Cuándo sale The King of Fighters XV (KOF XV)?

Los fanáticos de SNK que esperan con ansias conocer cuándo sale KOF XV pueden descansar, ya que KOF XV estará disponible en todo el mundo el jueves 17 de febrero del 2022. Sin embargo, los jugadores que posean la edición ‘Deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV) podrán desde el lunes 14 de febrero de 2022.

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

Vía: Eventhubs