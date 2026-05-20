¿Cuántos niveles tiene LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y qué tan largo es?

Aunque LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de mundo abierto —semi abierto, en realidad— tiene una estructura basada en capítulos que a su vez se dividen en diferentes «Casos» que a su vez se dividen en niveles o misiones. Si tienen dudas sobre cuántos niveles tiene y cuánto se pueden demorar en pasarlo, sigan leyendo.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título. También tenemos una divertida lista de referencias y guías para todos los batitrajes y ladrillos rojos.

Ahora sí, vamos a decirles lo que necesitan saber sin hacer ‘spoilers’ LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene:

Un prólogo y seis capítulos .

. Un total de 21 casos, casa uno dedicado a un personaje o villano

En su más minima división, el juego cuenta con 58 niveles o misiones

Pasar todos estos niveles dedicando algo de atención a completar tareas secundarias y explorar, pero sin completar esas tareas opcionales puede hacer que LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tenga una duración de alrededor de 20 horas en promedio.

Si deciden completar el juego al 100%, puede tomarles entre 30 y 40 horas.

Ahora voy a listar todos los capítulos, Casos y diferentes misiones que tiene. Ya que los casos están nombrados por el villano o personaje más importante de un puñado de niveles, pueden encontrar ‘spoilers’ de aquí en adelante en referencia a los enemigos de Batman que aparecen. Si prefieren sorprenderse con sus apariciones (las cuales no son tan soprendentes si vieron las películas), no sigan leyendo.

A partir del capítulo 2, pueden repetir cualquier misión terminada de cualquier caso usando la baticomputadora en la baticueva. Esto es útil para recoger coleccionables que hayan quedado faltando como Trofeos de la Baticueva o Ladrillos rojos.

PROLOGO

Primeros años Terrenos de la Mansión Wayne Confrontación con Falcone

La Liga de las Sombras Escalada de montaña Entrenamiento de combate Entrenamiento de sigilo Entrenamiento de dispositivos

Infiltración Lucha en el glaciar Infiltración Ra’s al Ghul

Nuevos inicios Volviendo a casa Muelles



CAPÍTULO 1

Oswald Cobblepot Investigación de Tricorner

Acertijo Adivina esto

Carmine Falcone Volver al Salón Iceberg Salon Iceberg

Industrias Wayne Subwayner Espeleología Un amigo en la familia Investigación y desarrollo de Tecnologías Wayne Calibración de planeador

La banda de Capucha Roja Química criminal Atrapado con Capucha Roja Químicos ACE Colapso de la fábrica



CAPÍTULO 2

Mimos Hogar, dulce hogar Debate interrumpido Tienda departamental Shreck’s

El Pingüino Al acecho Mundo ártico Sangre fría

Flugelheim Comodines Una pintadita El hombre fiestero

Guasón Preparativos de fiesta El gran Dukeroo



CAPÍTULO 3

Dos caras El robo Caballero de cita Circo de Haly

Hombre cometa Dúo dinámico Vuela un cometa Plantas de energía

Hiedra venenosa La semilla del crimen Jardines botánicos La boca de dragón



CAPÍTULO 4

Luciérnaga Fiesta pirata Caballero en el museo

Batichica inicia Fuera de servicio

Señor frío Anticongelante Pronóstico para esta noche El hombre de hielo está aquí



CAPÍTULO 5

Persecución en el Acróbata Caos de payasos Carrera acrobática

Asilo Arkham Ver para creer Un perro persiguiendo autos Una casa seria…



CAPÍTULO 6

Regresa la Liga de las Sombras Una sombra sobre Gótica Bane: Ronda 2 Regresa el Caballero de la Noche



Esperamos que esta lista de todos los niveles de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche les haya resultado útil.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.