El cuarto corto animado de Los Simpson en Fortnite prepara el enfrentamiento de Homero gigante contra el Amo Demonio

Faltan solo unos pocos días para que terminen nuestras aventuras en Springfield y llegue el final del capítulo 6 en el evento Hora Cero. Eso significa que es hora de ver el que probablemente sea el último de los cortos animados de Los Simpson en Fortnite y en este vemos cómo Hope convence a Homero de que los ayude en la pelea contra el Amo Demonio de Oninoshima para intentar regresarlo a su tamaño normal.

Pueden ver este episodio con el tradicional doblaje al español de Latinoamérica a continuación.

Aunque sabemos que el Homero gigante llegará a la isla de Fortnite el martes 25 de noviembre de 2025, este corto no revela ningún detalle de cómo será la jugabilidad con este. Hay quienes creen que podremos transformarnos en él para crear caos en el mapa (algo similar a como hicimos con Godzilla y el Megazord en las temporadas previas) y otros creen que se puede tratar de un jefe que debemos derrotar con ayuda de otros jugadores.

Lo que si muestra es la skin de Homero en ropa interior que llegará esta semana a la tienda del juego.

La temporada de Los Simpson en Fortnite llegará a su final el sábado 29 de noviembre de 2025 y esperamos poder ver un último corto animado ‘crossover’ como éste. Han sido bastante divertidos.