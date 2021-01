Cuatro grandes juegos que cumplen 35 años en 2021

Los años pasan y algunos incluso crecemos a la par con algunas de las más importantes franquicias en la industria de los videojuegos, que no solo nos recuerdan nuestra propia mortalidad sino que nos llevan a celebrar 35 importantes primaveras. Para un humano es ligeramente fácil decirlo, pero en el caso de una serie de videojuegos es todo un logro, siendo este un sector tan fluctuante donde un juego que en el pasado era el rey de la colina, hoy puede estar habitando el pantano del olvido.

Elegimos solo estas cuatro sagas de juegos debido a su relevancia e influencia en el medio, variedad de títulos y porque el número 35 tiene mucho de especial (los 40 de Donkey Kong tendrán su propio lugar). Ventas millonarias o modestas seguro que las hay, más no los clasificamos por eso ni cualquier otro orden. Ya que Mario y su combo del Reino Champiñón protagonizaron el caótico 2020 celebrando los 35 años de Super Mario Bros. (aniversario al que solo le quedan menos de tres meses de vida), 2021 tiene vía libre para otros pesos pesados con 35 velas encima.

Dragon Quest

Dragon Warrior (NES, 1989), localización de Dragon Quest (Famicom, 1986).

Para Yuji Horii, creador y director de Dragon Quest, las limitaciones de Famicom y NES llevaron a la creación del sistema de batalla de un solo personaje en el RPG que abrió el camino al género en consolas. “Con solo 64KB de memoria, teníamos que implementar el sistema, monstruos, datos, gráficos, historia y música, todo dentro de ese cartucho. Quedamos impresionados de haber logrado eso”, manifestaba hace un par de años.

Sobre cómo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, terminó trabajando en la franquicia de juegos, fue algo más fortuito que voluntario. Sabían que NES no podía alcanzar un estilo gráfico remarcable. Horii trabajaba como escritor para Shonen Jump, y su editor era el mismo de Toriyama. Según el editor, Toriyama quería trabajar de verdad en un juego, y fue así como Horii lo subió al proyecto para que creara los diseños de personajes y monstruos. “En retrospectiva, resulta que Toriyama nunca estuvo interesado realmente o algo por el estilo. ¡Parece que nuestro editor solo intentaba incentivarlo!”

Casualidad o destino, la unión de Horii y Toriyama dio como resultado el primer videojuego RPG por turnos y una de las franquicias más elogiadas en Japón, al punto cuasi religioso y cuyas fechas de lanzamiento de un nuevo título por poco y son fiestas nacionales. Afortunadamente para ellos, el día de Dragon Quest oficialmente certificado en Japón existe y es el 27 de mayo. Esperamos con ansias lo que estén preparando para tan magna ocasión, pero especialmente que llegue a Occidente.

The Legend of Zelda

Creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, actualmente bajo la batuta del productor Eiji Aonuma, es la segunda propiedad más importante de Nintendo y estamos seguros que veremos a la compañía manifestarse, lo bueno es que no tendremos que esperar mucho. El 21 de febrero, The Legend of Zelda cumple 35 años de haber salido por primera vez en Famicom Disk System, dando nacimiento a un largo número de juegos principales, spin-off y una compleja línea de tiempo de conexiones algo difusas.

Sin importar cuál de las diferentes versiones de Link y Zelda sean las presentadas, son personajes grabados en la memoria colectiva de los jugadores y su estilo la inspiración de una constante cantidad de juegos, triple A o independientes. Probablemente una colección HD sea parte de los anuncios de aniversario y aquellas versiones de Twilight Princess y The Wind Waker para Wii U finalmente encuentren su camino a Switch, junto con, ¿quizás Ocarina of Time/Majora’s Mask al mejor estilo de Super Mario 64?

También existe la posibilidad de repetir el éxito coleccionista de Game & Watch: Super Mario Bros. y que Link reciba nuevamente una consola Game & Watch: The Legend of Zelda, como para no perder la continuidad y basada en el dispositivo clásico pero con el juego de NES/Famicom en su lugar. Por supuesto podemos especular todo lo que queramos, aunque la realidad es que todos deseamos ver algo más de «Breath of the Wild 2», si no es que una fecha de lanzamiento definitiva, así como un nombre oficial que nos permita referirnos mejor a esa secuela tan apetecida por los usuarios de Switch.

Castlevania

Ya son tres décadas y media que la familia Belmont, aliados, simpatizantes y descendientes han combatido sin cesar al príncipe de las tinieblas, Drácula, pero un halo de incertidumbre rodea cualquier celebración de aniversario el 26 de septiembre. Su casa matriz, Konami, no ha dejado ver mayores intenciones con la franquicia aparte de continuar la serie animada de Netflix sin su productor, el lanzamiento de Castlevania Anniversary Collection y el rápidamente difunto ‘free-to-play’ Castlevania: Grimoire of Souls para móviles.

Nos encantaría volver a ver un nuevo Castlevania en 2D o 2.5D, no necesariamente un ‘Igavania’ ni por la vertiente de Bloodstained: Ritual of the Night / Curse of the Moon, sino uno que traiga de vuelta a los Belmont o, por qué no, un crossover multijugador local/online cooperativo al estilo de Castlevania: Harmony of Despair. Este juego, por cierto, cumple 10 años desde su lanzamiento en PlayStation Network para PlayStation 3. Aunque no ha salido de esa plataforma ni de Xbox 360, no caería nada mal una remasterización.

Sin embargo, hay un verdadero poder en Castlevania que permanece como exclusivo de consolas Nintendo y solo sería posible replicarlo en Switch, como la trilogía de Game Boy Advance y Nintendo DS. Los de GBA eventualmente llegaron a la Consola Virtual de Wii U, así que podrían volver, mientras que los de DS, al usar dos pantallas y una de ellas en ocasiones para trazar magias aparte de desplegar el mapa, tendrían que modificar la jugabilidad en una sola pantalla que aprovechara las capacidades táctiles de Switch en modo portable.

No es improbable, pero definitivamente necesitamos más Castlevania de la era dorada (2001-2008) en Switch.

Metroid

Ay Samus, querida Samus. El aniversario número 30 de Metroid pasó con más pena que gloria, olvidado entre las alabanzas hacia The Legend of Zelda. Entre este último y el 6 de agosto hay un buen tramo para que la Gran N de Kyoto aliste su arsenal. Sin embargo, aparte de Metroid Prime 4 no hay muchos proyectos en el horizonte de la cazarrecompensas espacial. La cruda verdad es que los juegos de Metroid (2D o 3D) nunca han tenido ventas deslumbrantes a pesar de su notoria calidad de producción, atmósfera, jugabilidad, y todo lo que hace única a la franquicia.

Existe un potencial compilatorio en Metroid que hasta el momento no hemos visto y que tampoco se puede justificar con Metroid Prime: Trilogy para Wii/Wii U. Son buenos juegos, es un excelente paquete con opciones extra y mejorada presentación/control como regalo, pero sin herir los sentimientos de los amantes de Prime, siguen siendo spin-off.

En un caso similar a Castlevania, quizás por el fusionado subgénero que comparten, también necesitamos una colección 2D de Metroid: NES, Game Boy, SNES; encarecidamente sumando esas joyas que son Zero Mission y Fusion de Game Boy Advance. Pero eso no es todo, «Metroid 5» debe estar ahí, porque duélale a quien le duela y a pesar de la ridícula autorización de Adam, Other M es canon.