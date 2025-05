Cuatro nuevos juegos de Game Boy / Color se unen a Nintendo Switch Online

Después de Donkey Kong [’94] y Mario’s Picross en marzo, cuatro juegos clásicos de Game Boy y Game Boy Color se integran a Nintendo Switch Online, con acceso para los miembros de la suscripción básica o la adicional con Expansion Pack. Los juegos son Survival Kids, Gradius: The Interstellar Assault, Kirby’s Star Stacker y The Sword of Hope.

Survival Kids es el único título de Game Boy Color que aparece aquí, aunque en su tiempo era un cartucho negro, lo que quiere decir que era compatible con el Game Boy monocromático también, original o Pocket. Los otros juegos sí son del Game Boy original, por lo que su paleta de colores es limitada.

Survival Kids

En este RPG de supervivencia lanzado en 1999 para Game Boy Color, juegas como el hijo pequeño de un reconocido explorador. Una feroz tormenta azota mientras estás de crucero con tu padre y te quedas varado en una isla desierta. Ahora, sin ayuda a la vista, solo puedes confiar en ti mismo. Busca comida y agua por la isla y combina objetos para crear las herramientas necesarias para sobrevivir. Si exploras cada rincón de la isla, quizás encuentres la manera de escapar. Su secuela es la serie Lost in Blue en DS, pero en Switch 2, Konami distribuirá un nuevo Survival Kids ahora desarrollado por Unity, la compañía.

Kirby’s Star Stacker

Únete a Kirby mientras apila estrellas fugaces con la ayuda de sus amigos: Rick, Kine y Coo, que parecen un hámster, un pez luna y un búho, respectivamente. ¡Cuidado con el Rey Dedede! ¡Está decidido a detenerte! Pero con unos movimientos rápidos y una estrategia oportuna, podrás burlarlo y pasar al siguiente nivel desafiante.

Kirby’s Star Stacker ofrece pura diversión de puzles para todos. Desde arriba, llueven bloques constantemente. Desde abajo, aparecen líneas enteras con una regularidad implacable, como la de un reloj. Intercala las estrellas entre los amigos de Kirby y estarás en camino de conseguir una alta puntuación.

Gradius: The Interstellar Assault

En este ‘shooter’ de desplazamiento lateral, lanzado para Game Boy en 1992, la batalla anterior ha terminado pero una horda de naves fatales se acerca. Con las tres armas disponibles (misil, doble y láser), tendrás que adaptar tus ataques al terreno y a los enemigos de cada escenario. ¡Recuerda que las armas dobles y láser no se pueden equipar a la vez!

The Sword of Hope

Este RPG se lanzó para Game Boy en 1991 y tiene como protagonista al príncipe Theo, quien nació con una marca en forma de daga en el brazo: la marca del Elegido. Como el Elegido, debes partir en busca de la Espada de la Esperanza, que se dice tiene el poder de derrotar a la oscuridad. Con ella, salvarás la tierra del rey, antaño bueno y poderoso, pero ahora poseído por el mal.

Sigue adelante usando la magia y las armas a tu disposición para derrotar a las criaturas que bloquean tu camino. Tres comandos serán esenciales para tu aventura: Mirar te permite inspeccionar a las personas y tu entorno para obtener información, y Abrir te permite abrir cofres del tesoro para encontrar objetos valiosos. Usar Hit sin cuidado puede hacer que alguien se enoje contigo, ¡pero a veces puede producir resultados inesperados!

Vía: Nintendo of America Twitter