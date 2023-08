Vamos a celebrar el primer aniversario de uno de nuestros juegos favoritos del año pasado con un inesperado ‘crossover’. El lunes 21 de agosto de 2023 llega a Cult of the Lamb una actualización gratis con una colaboración con otro título independiente muy querido: Don’t Starve Together.

A continuación vamos a ver el tráiler de esta colaboración blasfema, pero también queremos invitarlos a leer nuestra reseña del juego y una guía para conseguir todos los adeptos del juego base.

Para comenzar, la actualización gratis trae a Cult of the Lamb el nuevo modo de juego Penitencia, inspirado en el título de supervivencia. En este, el Cordero necesita comer y dormir para sobrevivir. También llegaron nuevas decoraciones para el culto y una nueva forma de adepto directamente desde el juego de Klei: Webber.

Las novedades de la colaboración para Don’t Starve Together incluyen la corona de Cult of the Lamb que se puede encontrar en Oasis. Esta se puede otorgar como tributo a Antlion, que nos recompensará con planos para crear una decoración de Tienda, Pisos de Ladrillo que aumentan la velocidad y nuevos Pisos Dorados. Además, si iniciamos sesión en los próximos días obtendremos un bono por un artículo gratis y skins de mascotas.

Fuente: comunicado oficial de Devolver Digital