Cult of The Lamb llegará a iPhone y iPad mediante Apple Arcade, fecha y primeros detalles

Una manzana para el corderito.

Uno de los juegos indies más queridos y divertidos de los últimos años finalmente va a dar el salto a dispositivos móviles… pero no a todos. Solamente a los que usen iOS. Devolver Digital anunció el lanzamiento del genial Cult of The Lamb para iPad y teléfonos iPhone exclusivamente mediante el servicio por suscripción Apple Arcade.

Gracias a esto, podremos jugar la obra del estudio independiente Massive Monster en iPhone, iPad, Apple Vision Pro y Mac (bueno, ya había una versión para Mac) a partir del jueves 4 de diciembre de 2025.

Esta versión incluirá todos los DLC gratis que han salido anteriormente: Relics of the Old Faith, Sins of the Flesh y Unholy Alliance con el modo multijugador de forma local. Pueden ver el tráiler a continuación.

Esta versión también tendrá nuevas formas de adeptos y decoraciones exclusivas para Apple Arcade.

Además de la llegada a iPhone y iPad mediante Apple Arcade, pronto tendremos nuevas noticias sobre Cult of The Lamb porque a comienzos de 2026 saldrá Woolhaven, una expansión de pago que agregará muchas novedades jugables, escenarios helados y una nueva campaña de historia.

