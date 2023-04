2022 tuvo grandes títulos como Elden Ring y God of War: Ragnarok, pero uno de nuestros juegos favoritos del año fue un juego indie que parecía minúsculo en comparación, pero que nos trajo muchas risas y diversión. Hablamos de Cult of the Lamb, cuyo rebaño crecerá aún con la llegada de la actualización o DLC gratis Relics of the Old Faith y les decimos cuándo sale y qué novedades tendrá.

Antes de comenzar los invitamos a leer nuestra reseña de este juego, una guía para conseguir todas las formas de adeptos del juego base y a ver el tráiler o avance de este nuevo DLC.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento de la actualización gratis Relics of the Old Faith para Cult of the Lamb?

El estudio Massive Monster y el distribuidor Devolver Digital confirmaron durante la más reciente presentación Nintendo Indie World que el DLC estará disponible a partir del lunes 24 de abril de 2023.

Esta actualización estará disponible para todas las plataformas para las que salió el juego: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC mediante Steam.

¿Qué contenido y novedades tendrá la actualización?

Lo más interesante es una nueva historia posjuego en la que un ser misterioso nos envía en una nueva cruzada con la ayuda de Reliquias. Estos objetos otorgan efectos únicos al protagonista, cambiando el combate de muchas maneras diferentes.

Podemos realizar sermones para desbloquear nuevas reliquias y descubrir la verdad sobre los extraños ‘Tres Patos’. Entre las reliquias se encuentran algunas que permiten detener el tiempo, usar habilidades al azar, congelar todo, envenenar todo, invocar tentaculos y apostar por ventajas o desventajas.

También tendremos nuevos ataques pesados con las diferentes armas.

Otras novedades son las siguientes:

Los cuatro obispos o jefes del juego base se podrán convertir en seguidores o adeptos.

Podemos asignar un adepto para que prepare la comida en la cocina hasta para 30 seguidores.

Refugios compartidos que albergan hasta tres adeptos.

Cripta para manejar mayor número de seguidores muertos

Letreros agrícolas para que los cultivos sean organizados automáticamente.

Nuevas formas de adeptos: tejones, pingüinos, mapaches y más.

Modo Foto con stickers.

Por supuesto, también encontraremos nuevos minijefes, encuentros especiales con personajes, túnicas y misiones secundarias. También habrán retos de mayor dificultad.

Realmente, no podemos esperar por regresar con nuestro querido en la actualización o DLC gratis Relics of the Old Faith de Cult of the Lamb.

Fuente: comunicado oficial de Devolver Digital