Cumple el sueño de ser un montacargas en Do You Even Forklift?

Take IT Studio! es un desarrollador y distribuidor ubicado en Katowice, Polonia, que presenta Do You Even Forklift? para Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam). Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. Do You Even Forklift? es un juego arcade basado en la física en el que los jugadores usan sus habilidades con el montacargas para resolver puzles de lógica, con resultados inesperados.

El juego te pone al volante de un almacén caótico lleno de carga frágil y expectativas imposibles. Ya sea que estés compitiendo contrarreloj, superando ridículas pistas de obstáculos o simplemente intentando no volcar sandías, sabrás que operar un montacargas nunca ha sido tan alocado. Toma el control de un elegante montacargas de fabricación japonesa y conviértete en el héroe improbable de una tranquila prefectura isleña.

Mueve cajas, coches, máquinas expendedoras, ollas de ramen y más mientras descubres el misterio de tu peculiar viaje con montacargas. Explora un mundo encantador y artesanal lleno de callejones acogedores, senderos ocultos, vecinos peculiares y un ambiente relajado. Reubica coches kei, esquiva puertas cerradas y encuentra formas creativas de aparcar cuando las normas te lo impidan.

Algunos coches tienen alarmas. Algunos están manipulados. Otros contraatacan. Usa la cabeza en lugar de la fuerza bruta. Ábrete camino con el montacargas en la vida diaria, cada turno trae nuevos resultados. Tu forma de gestionar tu trabajo y lo que descubras afectará la historia. Porque a veces la única respuesta adecuada es un pitido fuerte y orgulloso.