Cuphead (DLC): The Delicious Last Course – Impresiones

La mayoría de juegos indies, incluso aquellos que se convierten en enormes éxitos y logran competir contra los mismos AAA, tienen una vida efímera. Son muy pocos los que, independientemente de su calidad, son recordados meses después de su lanzamiento. La gran obra de Studio MDHR es uno de esos pocos elegidos. Cuphead siguió en la mente de todos casi media década después de su lanzamiento y logró que esperáramos su DLC The Delicious Last Course durante tres años de aplazamientos.

Ese contenido descargable se demoró mucho, pero ya está aquí. Mientras lo esperamos, las expectativas crecieron a niveles insospechados y la “marca” creció sin parar gracias a fanáticos muy dedicados y una caricatura de Netflix. Vamos a ver qué nos ofrece el nuevo personaje, los nuevos jefes, armas y amuletos.

Pero antes, les recomendamos dar una mirada a nuestra reseña del juego base.

¿Otra vez lo mismo?

Cuando salió en 2017, este título nos conquistó con su estilo inspirado en las caricaturas de la primera mitad del siglo XX, su precisa jugabilidad y una dificultad muy bien ajustada. En 2022, encontramos el encanto del DLC Cuphead: The Delicious Last Course en esos mismos elementos. Lo que vamos a decir puede sonar mal, pero en realidad es un gran cumplido: en esencia, el nuevo contenido es “más de lo mismo”. Solo que en lugar de resultar repetitivo, reafirma qué es lo que hace de este juego una experiencia genial.

En el mundo de los videojuegos abundan las secuelas y DLC que no ofrecen nada especial respecto al contenido original y hacen que nos aburramos rápidamente. La diferencia es que Cuphead es un juego que no abusó de su bienvenida. Su veintena de jefes se pueden superar en alrededor de ocho horas —algo que puede variar dependiendo de la habilidad del jugador— y al derrotar al diablo quedamos con ganas de más.

Claro, podemos tratar de superar nuestras calificaciones en cada jefe o derrotarlos en dificultad Experto, pero la gracia de Cuphead no estaba solo en sus retos. También deseábamos ver extraños conceptos para nuevos jefes, qué exageradas animaciones usarían y cómo referenciarían a esas viejas caricaturas de hace 100 años.

El DLC Cuphead: The Delicious Last Course ofrece exactamente eso. Sus seis nuevos jefes —once si contamos a los del reto ‘Enroque del rey’, doce con el jefe secreto— no representan un gran cambio respecto a los que ya conocemos en cuanto a sistemas, lo que hacen es aprovechar las mecánicas de juego ya establecidas para sorprendernos.

Nuevos sabores para el mismo plato

La historia de este DLC gira en torno a la Señorita Cáliz, el personaje que nos premiaba con súper artes en los niveles de mausoleo. Ella descubre que puede volver temporalmente a la vida si Cuphead o Mugman la “reemplazan” temporalmente como fantasma en el plano astral. El chef saleroso dice que puede crear una receta que la revivirá definitivamente, así que salimos en búsqueda de sus ingredientes.

No hay una temática común conectando a los jefes —¿ustedes ven la relación entre una familia de perros aviadores, un mago de hielo y una pandilla de insectos mafiosos?— pero cada uno de ellos aporta un detalle nuevo a la jugabilidad junto a humorísticas animaciones.

Hablando de eso, las animaciones del jefe final son absolutamente increíbles. Bien vale la pena perder un par de vidas si nos distraemos con sus ocurrencias.

Por otro lado tenemos el ‘Enroque del Rey’. Esta es una serie de cinco jefes inspirados en piezas del ajedrez contra los que no podemos usar armas, solo podemos atacarlos usando el movimiento de desvío de formas tanto tradicionales como nuevas y originales. El DLC se deshizo de los niveles de ‘correr y disparar’ de Cuphead y en su lugar conseguimos monedas con estos nuevos retos. Esto es bienvenido porque, aunque esos niveles del original no eran malos, sí rompían con el ritmo del juego y no tenían la misma gracia que los jefes. Además, estos retos exprimen las capacidades del desvío al máximo.

¡Esperen, hay más! La Señorita Cáliz no es una nueva apariencia para Cuphead y Mugman porque tiene sus propios movimientos y características. Además de un punto extra de salud, cuenta con doble salto, una esquiva, tres nuevas súper artes y su turbo puede desviar. Además, tiene triple disparo y bombardeo cuando usa un avión. Su único defecto es que no puede equipar amuletos, pero claramente no los necesita.

Hablando de amuletos, contamos con uno nuevo que permite recuperar salud mediante desvíos y tres nuevas armas que resultan muy útiles. Una de ellas, llamada ‘Tiro certero’, es un disparo teledirigido muy poderoso que nos permite atacar automáticamente, preocupándonos solo por esquivar ataques. Esta nueva herramienta, en combinación con las nuevas habilidades de la Señorita Cáliz, ofrece un nuevo ‘modo fácil’ al juego que muchos apreciarán y les ayudará a superar niveles del juego base.

Porque, según dicen, Cuphead es muy difícil.

¿Es Cuphead el Dark Souls de los juegos de plataformas?

Honestamente, creemos que el ‘mito’ de la dificultad de este juego ha sido exagerado. Es verdad que cada vez que encontramos un nuevo jefe parece que será imposible. Pero cuando reconocemos sus rutinas y aprendemos a posicionarnos, descubrimos que no era para tanto y hasta puede llegar a parecer fácil.

Este DLC no es una excepción. Vamos a morir muchas veces contra cada jefe mientras aprendemos qué debemos hacer, cuál es la mejor arma para la tarea y los lugares en que estamos a salvo de cada ataque. Tener que intentar varias veces no es un defecto de diseño ni necesariamente un indicador de dificultad. La verdad es que ni Cuphead ni su DLC nos parecen realmente difíciles. Requieren dedicación, sí, pero eso es todo. Si alguien de todos modos se ve incapaz de superar uno de sus retos, ahí están la Señorita Cáliz y el Tiro certero para ayudarle.

El único ‘defecto’ que podemos encontrar a este contenido descargable es lo pronto que se acaba. A los jugadores más hábiles les tomará poco más de dos horas llegar al nuevo jefe final. Quienes tengan dificultades se podrían demorar el doble, que tampoco es mucho. Por supuesto, está el reto de derrotar los nuevos jefes en modo Experto, el jefe secreto, superar todos los niveles de ‘Enroque del Rey’ en un solo intento y la exhaustiva tarea de desbloquear el poderoso amuleto Reliquia Divina para entretenernos unas horas más.

Entonces, ¿valió la pena la larga espera por el DLC de Cuphead? Nuestra respuesta es afirmativa. Es un plato pequeño, pero absolutamente delicioso y no resulta caro. Si no quedan llenos, siempre pueden repetir.

Impresiones hechas con una copia digital de Cuphead y su DLC The Delicious Last Course para Steam brindada por Studio MDHR.