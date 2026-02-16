Videojuegos

CyberConnect2 anuncia que .hack//Z.E.R.O. será el juego que celebrará los 30 años de la franquicia

.hack//Z.E.R.O. será un proyecto trasnmediaa cargo de CyberConnect2, compañia que recientemente reveló una nueva división de animación.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La desarrolladora japonesa CyberConnect2 ha confirmado el desarrollo de .hack//Z.E.R.O. Este es un nuevo JRPG que llegará para conmemorar las tres décadas de trayectoria de la franquicia . Este anuncio marca un hito estratégico para el estudio, ya que, por primera vez en la historia de la franquicia .hack.

El lanzmaiento de .hack//Z.E.R.O. es importante, debido a que este es el primer juego en el CyberConnect2 no solo será el desarrollador, sino que la empresa asumirá las funciones publicación independiente del título, contando con la autorización de Bandai Namco Entertainment, propietaria habitual de los derechos de la franquicia .hack.

- Publicidad -

¿Que se sabe de .hack//Z.E.R.O.?

El tráiler ha acreditado al equipo responsable del proyecto que celebrará los 30 años de esta saga.

A diferencia de otras entregas, .hack//Z.E.R.O. llegará de manera exclusiva para consolas de actual generación. La producción musical del primer adelanto estuvo a cargo del violinista Taro Hakase, mientras que la animación del video promocional fue realizada por el estudio Kamikazedouga Co., Ltd., bajo la dirección de Takafumi Utsunomiya.

CyberConnect2 ha presentado este proyecto como una experiencia «transmedia», lo que significa que su historia se extenderá a través de diversos formatos más allá de los videojuegos. En cuanto a su jugabilidad, la desarrolladora japonesa ha confirmado que .hack//Z.E.R.O. será un RPG de acción que integrará elementos de aventura, manteniendo la caracteristica dualidad saga entre el mundo virtual (The World) y la realidad.

Paralelamente al juego, la desarrolladora ha establecido CyberConnect2 Film, una nueva división dedicada al entretenimiento audiovisual. Como parte de las celebraciones de su aniversario, la empresa llevará a cabo una exposición itinerante por las 47 prefecturas de Japón y reuniones con seguidores en ocho ciudades seleccionadas. Finalmente, el anuncio solo sirvio para informar que el proyecto de aniversario está en proceso de desarrollo y no se reveló cuál será la fecha delanzamiento del nuevo fuejo de la franquicia .hack.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Captain Tsubasa 2: World Fighters tendrá 22 equipos y más de 110 personajes
 Captain Tsubasa 2: World Fighters tendrá 22 equipos…
Nintendo Direct (febrero 2026) Todos los juegos, tráilers y anuncios del Partner Showcase
 Nintendo Direct (febrero 2026) Todos los juegos, tráilers…
Super Robot Wars Y: unidades y fecha de lanzamiento del segundo DLC
 Super Robot Wars Y: unidades y fecha de…
Tekken 8: Kunimitsu, Bob y Roger Jr. son los personajes de la tercera temporada
 Tekken 8: Kunimitsu, Bob y Roger Jr. son…
Dragon Ball: Sparking! ZERO, Super Número 17 y Piccoro Dai Maku son dos de los nuevos personajes DLC que llegarán en el 2026
 Dragon Ball: Sparking! ZERO, Super Número 17 y…
AGE 1000, es el nuevo videojuego de Dragon Ball que saldrá en el 2027
 AGE 1000, es el nuevo videojuego de Dragon…

Fuente: cuenta oficial de CyberConnect2 en YouTube.

Más de:
.hack//Z.E.R.O. .hack//Z.E.R.O.
Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania, falleció a los 52 años
El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s Creed Shadows es un poco decepcionante
PC Building Simulator 2 ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox series
Fallece Hideki Sato, diseñador de todas las consolas de Sega
Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
Siguiente artículo Fallece Hideki Sato, diseñador de todas las consolas de Sega
No hay comentarios

Lo último

Capcom Cup 12: conoce el orden de los grupos con los 48 mejores jugadores de Street Fighter 6 del mundo
Esports
Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 3 – Distrito del Ancla: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos
Videojuegos
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)
Videojuegos
Códigos activos de Hunty Zombie
Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)
Videojuegos