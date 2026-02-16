CyberConnect2 anuncia que .hack//Z.E.R.O. será el juego que celebrará los 30 años de la franquicia

La desarrolladora japonesa CyberConnect2 ha confirmado el desarrollo de .hack//Z.E.R.O. Este es un nuevo JRPG que llegará para conmemorar las tres décadas de trayectoria de la franquicia . Este anuncio marca un hito estratégico para el estudio, ya que, por primera vez en la historia de la franquicia .hack.

El lanzmaiento de .hack//Z.E.R.O. es importante, debido a que este es el primer juego en el CyberConnect2 no solo será el desarrollador, sino que la empresa asumirá las funciones publicación independiente del título, contando con la autorización de Bandai Namco Entertainment, propietaria habitual de los derechos de la franquicia .hack.

¿Que se sabe de .hack//Z.E.R.O.?

El tráiler ha acreditado al equipo responsable del proyecto que celebrará los 30 años de esta saga.

A diferencia de otras entregas, .hack//Z.E.R.O. llegará de manera exclusiva para consolas de actual generación. La producción musical del primer adelanto estuvo a cargo del violinista Taro Hakase, mientras que la animación del video promocional fue realizada por el estudio Kamikazedouga Co., Ltd., bajo la dirección de Takafumi Utsunomiya.

CyberConnect2 ha presentado este proyecto como una experiencia «transmedia», lo que significa que su historia se extenderá a través de diversos formatos más allá de los videojuegos. En cuanto a su jugabilidad, la desarrolladora japonesa ha confirmado que .hack//Z.E.R.O. será un RPG de acción que integrará elementos de aventura, manteniendo la caracteristica dualidad saga entre el mundo virtual (The World) y la realidad.

Paralelamente al juego, la desarrolladora ha establecido CyberConnect2 Film, una nueva división dedicada al entretenimiento audiovisual. Como parte de las celebraciones de su aniversario, la empresa llevará a cabo una exposición itinerante por las 47 prefecturas de Japón y reuniones con seguidores en ocho ciudades seleccionadas. Finalmente, el anuncio solo sirvio para informar que el proyecto de aniversario está en proceso de desarrollo y no se reveló cuál será la fecha delanzamiento del nuevo fuejo de la franquicia .hack.

Fuente: cuenta oficial de CyberConnect2 en YouTube.