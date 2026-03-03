Cyberpunk 2077 encabeza la lista de juegos que llegan a Xbox Game Pass en marzo de 2026

El futuro de Xbox es muy incierto, sobre todo después de su reciente revolcón ejecutivo, así que aprovechemos y disfrutemos Game Pass mientras podamos sobre todo porque entre los juegos que llegan a este servicio por suscripción en el mes de marzo de 2026 se encuentra Cyberpunk 2077. También vamos a decirles cuáles son los juegos que van a retirar del servicio a mediados de mes.

Son los siguientes.

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el domingo 15 de marzo de 2026 serán: