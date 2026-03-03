Videojuegos

Cyberpunk 2077 encabeza la lista de juegos que llegan a Xbox Game Pass en marzo de 2026

Despierta samurái, que hay nuevos juegos.

Lectura de 2 min

El futuro de Xbox es muy incierto, sobre todo después de su reciente revolcón ejecutivo, así que aprovechemos y disfrutemos Game Pass mientras podamos sobre todo porque entre los juegos que llegan a este servicio por suscripción en el mes de marzo de 2026 se encuentra Cyberpunk 2077. También vamos a decirles cuáles son los juegos que van a retirar del servicio a mediados de mes.

Son los siguientes.

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
to a TCloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC, Premium4 de marzo
EA Sports F1 25Cloud, Xbox Series X|S, PCUltimate, PC4 de marzo
Planet of Lana II: Children of the LeafCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, Premium5 de marzo
Construction SimulatorCloud, consolas y PCUltimate, PC, Premium10 de marzo
Cyberpunk 2077 Cloud y consolasUltimate, Premium10 de marzo
Hollow Knight: SilksongCloud, Xbox Series X|S, portátiles y PCUltimate, PC, Premium12 de marzo
DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to PartyCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium17 de marzo

Los juegos que serán retirados de Xbox Game Pass el domingo 15 de marzo de 2026 serán:

  • Bratz Rhythm & Style (Cloud, consolas y PC)
  • Enter the Gungeon (Cloud, consolas y PC)
  • F1 23 (Cloud, consolas y PC)
  • He is Coming (PC)
  • Lightyear Frontier (Cloud, consolas y PC)
  • Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, consolas y PC)

Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Todos los juegos y tráileres de la presentación Indie World de Nintendo (marzo 2026)
El creador de Alice Madness Returns está planeando una «secuela espiritual» ante la imposibilidad de hacer una tercera parte
No hay comentarios

