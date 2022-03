No hay sentido en ocultarlo o pretender que fue de otra forma: Cyberpunk 2077 era uno de los juegos más esperados de la pasada década. No era de extrañar. En 2015, el éxito crítico y comercial de The Witcher III: Wild Hunt y sus expansiones elevó el pedigrí de CD Projekt Red al punto de volverla una de las compañías más reconocidas de la industria. Era una experiencia tan pulida a nivel narrativo y extensa a nivel de jugabilidad que los jugadores no podían evitar fantasear con lo que la propia CD Projekt Red calificaba como su proyecto más ambicioso. El tren del ‘hype’ había arrancado y nadie podía detenerlo. Tanto como la comunidad como la prensa de videojuegos aseguraban que Cyberpunk 2077 sería el juego del año 2020. Incluso CD Projekt Red anunció un ‘anime’ de la mano de Studio Trigger.

Como todos sabemos, lo anterior no fue el caso. Afectado por la típica hipérbole que caracteriza el discurso dentro de la comunidad, Cyberpunk 2077 fue calificado por algunos como uno de los peores desastres en la historia de los videojuegos. Si bien la prensa fue más gentil, el título de CD Projekt Red demostró estar muy debajo de las expectativas. En plataformas como PlayStation 4 y Xbox One, la cantidad de ‘bugs’ y problemas de desempeño podía hacer que fuera una experiencia injugable. Tal fue el caso que CD Projekt Red ofreció disculpas y aseguró que arreglaría el juego.

Sin embargo, lo que muchos tienden a olvidar es que algo similar pasó con The Witcher III: Wild Hunt en su lanzamiento. Aunque no al extremo de Cyberpunk 2077, el juego de 2015 también sufrió por un buen número de ‘bugs’ que hacían más tediosa la experiencia. No hasta la corrección de dichos errores que realmente se consolidó el estatus de culto de The Witcher III. Ahora, ¿tal fue el caso con Cyberpunk 2077 tras la llegada del parche 1.5? Eso lo responderemos en esta reseña.

Comencemos esta reseña respondiendo la pregunta del millón: ¿qué añade el parche 1.5 de Cyberpunk 2077? Más allá de múltiples mejoras gráficas, técnicas y de rendimiento —que hacen del juego una experiencia substancialmente más estable y disfrutable—, esta actualización brilla por varias novedades en materia de contenido y calidad de vida. Estas incluyen nuevos apartamentos, nuevas interacciones, nuevas armas, un nuevo sistema de modificaciones, controles mejorados para vehículos y una IA más refinada para los NPC. Esto aplica tanto a enemigos como transeúntes. También ha añadido un multitud de secretos que la comunidad se ha esmerado en encontrar. Esto ha dotado al juego de nueva vida. No menos importante, el parche 1.5 de Cyberpunk 2077 finalmente habilita las versiones para las consolas de última generación. Para ver todo lo que llegó al título, basta con seguir este enlace.

Si bien todas las novedades mencionadas proveen una razón para dar una primera o segunda oportunidad a Cyberpunk 2077 después de 1 año de mala prensa, ¿qué hay del juego base? ¿Había algo de provecho en Cyberpunk 2077 antes del parche 1.5? Sin duda: la historia está a la altura de lo hecho por CD Projekt Red y el mayor énfasis en los elementos RPG permite que los jugadores se sumerjan en el futuro distópico de Cyberpunk 2077. Aun así, no alcanza a ser tan impactante como The Witcher III.

Como la mayoría de productos inspirados en el juego de mesa de 1988, Cyberpunk 2077 se ambienta en Night City: una sociedad estratificada en la que pandillas, corporaciones y políticos luchan por el poder. Los jugadores toman control de V, cuyo pasado, apariencia, sexo y aptitudes pueden ser personalizados desde el principio del juego. Como se mencionó, Cyberpunk 2077 es un RPG. Como tal, las aptitudes y el pasado de V determinarán sus opciones de diálogo e incluso sus habilidades innatas.

Sin importar qué pasado se elija o cómo se distribuyan los puntos de atributo iniciales, la trama es la misma: en compañía de su amigo Jackie Welles, V busca convertirse en una leyenda de Night City. Para ello, el par acepta un trabajo que involucra robar un valioso chip a una de las corporaciones más poderosas del mundo: Arasaka. Desafortunadamente, las cosas no salen según lo planeado. V no solo deberá luchar por su vida, sino desentrañar una conspiración que se remonta varias décadas con la ayuda de un aliado inusual: Johnny Silverhand (Keanu Reeves).

Tras un prologo, que comprende todo lo relatado en el anterior párrafo, los jugadores pueden explorar Night City a gusto. Aunque esto puede hacerse con fines «turísticos», también posibilita encontrar misiones secundarias e incluso secretos. No obstante, la forma más sencilla de desbloquear nuevas actividades es aumentando la reputación de V. Esto se logra acabando con miembros de bandas criminales a lo largo de Night City y completando trabajos. Una vez se posea la reputación necesaria, otras misiones se desbloquearán naturalmente. Este es un cambio hecho por el parche 1.5.

Similar a The Witcher III, varias decisiones de V tienen repercusiones a largo plazo. Estas pueden suponer diferencias superficiales dentro de Night City y el desarrollo de algunas misiones o ser uno de los factores que determina cuál de los cinco finales obtendrán los jugadores. Sin embargo, cabe señalar que esta característica no es tan pronunciada como en el juego de 2015. Por supuesto, tampoco supone una evolución de lo presentado en ese entonces. En cambio, CD Projekt Red enfoca sus esfuerzos en las múltiples opciones de personalización y la construcción de diversos ‘builds’.

A medida V suba de nivel y realice acciones correspondientes a los 5 atributos —reflejos, habilidad técnica, temple, inteligencia y constitución—, los jugadores recibirán puntos de que podrán invertirse para mejorar los mencionados atributos y desbloquear ventajas correspondientes. Las habilidades de todos árboles inicialmente disponibles no son la gran cosa. Por fortuna, las especializaciones que pueden conseguirse alrededor del Acto III permiten modificar a V de forma que los mundanos tiroteos —cuya seña distintiva es la variedad estratégica que ofrecen los ‘hackeos’, además de los diferentes tipos de armas— se transformen en algo espectacular.

Dedicaremos esta última porción de la reseña a la presentación de Cyberpunk 2077 en PS5. Pequeños ‘bugs’ visuales siguen presentes, pero Night City nunca ha lucido mejor en consolas. Nuevos efectos visuales y detalles —cortesía del trazado de rayos (‘ray-tracing’)— contribuyen a que luzca más realista. También potencian una de las fortalezas del juego: la variedad culturas y ambientaciones que alberga la ciudad. Por ejemplo, Watson supone mezcla de culturas asiáticas y Pacífica tiene una identidad africana dada su población marginada. A pesar de lo anterior, no podemos decir que Cyberpunk 2077 en PS5 luzca como un juego de última generación.

Además de la mejora gráfica, la versión para PlayStation 5 (PS5) de Cyberpunk 2077 goza de tiempos de carga mucho más veloces y saca provecho del mando DualSense para ofrecer una experiencia más inmersiva. Si bien no lo hace de forma tan impresionante o relevante para la jugabilidad como Returnal o Astro’s Playroom, aprovecha la retroalimentación háptica en el manejo de vehículos y armas. Más llamativo es su uso del Audio 3D en llamadas, tiroteos y escenas «cinematrográficas».

Cyberpunk 2077 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - El detalle con el que CD Projekt Red construyó Night City.

- La historia es un atrapante ‘thriller’ con aspectos filosóficos.

- El sistema de hackeo y personalización.

Lo que no nos gustó - Más allá de tiempos de carga más veloces, la versión para PS5 no luce particularmente impresionante.

En resumen Gracias al parche 1.5, Cyberpunk 2077 finalmente puede sacar provecho a las consolas de última generación. Más importante, ahora es una experiencia mucho más disfrutable. Aunque no está libre de ‘bugs’, varios retoques visuales y técnicos ayudan a que sea más inmersiva. A esto contribuye su atrapante historia, que saca todo el provecho al universo de Cyberpunk para entregar desde momentos cómicos, épicos, tensionantes hasta desesperanzadores e incluso enternecedores. El talón de Aquiles de Cyberpunk 2077 es su jugabilidad. Esto no quiere decir que sea mala, sino que no pone algo nuevo encima de la mesa. Aquellos que disfruten de juegos de aventura-acción de mundo abierto saben perfectamente qué esperar.

Reseña hecha con una copia digital de Cyberpunk para PS4/PS5 brindada por Warner Bros. Games.