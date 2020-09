Cyberpunk 2077 será más corto que The Witcher 3 y esto tiene una razón

Un juego de rol puede ser una gran inversión de tiempo, mucho más con los tiempos que estamos viviendo, ahora que apenas podemos tener el suficiente como para mirar al cielo. Aunque la longitud de un juego es un determinante para que pueda ser comprado, CD Projekt RED no lo ve de esa manera y por ende, Cyberpunk 2077 no tomará eternidades para completarse.

De acuerdo al diseñador de misiones del juego, Patrick K. Mills, Cyberpunk 2077 será mucho más corto en comparación a su anterior gran obra: The Witcher 3. La razón principal es porque mucha gente tuvo cierta molestia por el extenso tiempo que tomó completar la campaña principal. Mills dice que estadísticamente, una gran base de jugadores no terminó la aventura de Geralt de Rivia. El estudio quiere que los jugadores completen la historia de Cyberpunk 2077 y por eso la han acortado.

De acuerdo al portal How Long to Beat, la historia principal de The Witcher 3 toma un promedio de 52 horas para completar. Un promedio invertido para completar la mayoría de las misiones está en 120 horas. No obstante, CD Projekt RED no habló sobre el tiempo para completar el nuevo juego en su totalidad. Puede que la historia principal sea corta, pero si esto se compensa con muchas más misiones secundarias, tendremos Night City para rato.

Cyberpunk 2077 saldrá el próximo 19 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: PC Gamer