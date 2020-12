Hay muchos jugadores que están muy emocionados por la llegada de Cyberpunk 2077, pero han decidido no comprarlo hasta no tener acceso a una consola de nueva generación. Sin embargo, no hay razón para esperar. Si comenzamos a jugar en PS4 o Xbox One, podremos actualizarnos a la versión de PS5 o Xbox Series X y transferir nuestra partida para continuar donde quedamos.

De acuerdo a CD Projekt Red, tendremos tres diferentes opciones a la hora de transferir una partida de Cyberpunk 2077 de una consola de la anterior generación a una de la nueva generación:

Podremos subir nuestra partida a la nube y luego descargarla en la nueva plataforma.

Los datos se podrán transferir de consola a consola usando una red local, ya sea cableada o inalámbrica.

También podremos usar un dispositivo de almacenamiento externo para mover la partida a la nueva consola.

Ofrecer estas opciones es una buena movida por parte de CD Projekt Red. Esto asegura que los jugadores comprar Cyberpunk 2077 en lanzamiento y comenzar sus partidas en PS4 o Xbox One sin preocuparse por perder sus datos si algún día adquieren una nueva consola, ya que se pueden transferir.

Tras una buena cantidad de aplazamientos y controversias, incluyendo una sobre largas horas de tiempo extra a las que fueron sometidos sus desarrolladores, este juego finalmente llegará a las tiendas el 10 de diciembre de 2020.

Via: Polygon

Fuente: CD Projeckt Red