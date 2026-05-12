¡Cyclops por fin llegará a Marvel Rivals junto a Devil Dinosaur! Tendrán que rescatar a Moon Girl en la temporada 8

Cuando revelamos que Devil Dinosaur podría ser uno de los personajes de la próxima temporada de este juego, de inmediato nos preguntamos dónde estaba su compañera Moon Girl. Ahora podemos confirmar que sí estará en Marvel Rivals, pero no será el otro personaje de la temporada 8 porque ese será nada menos y nada más que Cyclops, uno de los personajes que los jugadores han estado esperando desde el lanzamiento del juego.

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Este miembro de los X-Men fue revelado en un nuevo tráiler que pueden ver a continuación. La temporada 8 empieza el viernes 15 de mayo de 2026 y estará titulada «Los pecados de Alchemax».

Por lo visto en este video, continúa la trama de la anomalía en el tiempo que tiene al edificio de Alchemax en Nueva York como epicentro. Por alguna razón, esta malvada corporación está buscando a Moon Girl y logran tomarla como prisionera a pesar de los intentos de Cyclops por protegerla. Obviamente, su fiel compañero Devil Dinosaur también entrará en acción para sacarla del problema en que se metió.

Devil Dinosaur será un personaje tipo Vanguardia y saldrá junto con el inicio de la temporada el 15 de mayo. Podrá crear un campo de fuerza alrededor de su cuerpo para que le proteja durante el combate, en el que puede atacar a sus rivales a mordidas para infligirles el efecto ‘Sangrado’. Su habilidad definitiva le permite arrojarse hacia adelante arrasando con todo.

Tendremos que esperar un poco más para jugar con el X-Men de las descargas ópticas, pues Cyclops llegaría a Marvel Rivals unas semanas después con la actualización 8.5.

Otras novedades de la temporada 8

El nuevo mapa Sede Central de Alchemax estará disponible a partir del jueves 28 de mayo.

estará disponible a partir del jueves 28 de mayo. Nuevos accesorios de La Mole, Viuda Negra, Ángela, Hela, Namor, Devil Dinosaur y Punisher

El cliente del juego para PC pesará menos si decidimos instalar el paquete de texturas HD por aparte

Devil Dinosaur tendrá una habilidad de equipo con Punisher que le permite a Frank montar en su espalda.

Buffearán a Emma Frost, Iron Fist, Wolverine, White Fox, Rocket, Moon Knight, Star-Lord, Spider-Man, Squirrel Girl y La Mole, pero nerfearán a Deadpool, Invisible Woman, Mantis y harán cambios a Mr. Fantastic.

Pueden conocer más detalles al respecto viendo el siguiente video en inglés.

Eso es todo lo que sabemos sobre la temporada 8 de Marvel Rivals. Estaremos esperando la actualización 8.5 para conocer más sobre Cyclops-

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.