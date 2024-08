Cynthia, Steven y Lance son bendecidos y afortunados en Pokémon Masters EX

Los campeones de las regiones Johto (Lance), Hoenn (Steven) y Sinnoh (Cynthia) en los RPG principales de Pokémon, están listos para recibir la máxima bendición de aquel universo en Pokémon Masters EX. Anunciado como la celebración por el quinto aniversario del título móvil de The Pokémon Company y DeNA, el arco de Arceus llega a Pokémon Masters EX.

Basado en Pokémon Legends: Arceus, las parejas de Cynthia y Garchomp, Steven y Metagross, Lance y Dragonite, reciben trajes Sygna especiales con diseños inspirados en la deidad Arceus. En el arco de Arceus, las parejas de compis que han demostrado que sus vínculos han alcanzado nuevas alturas, despiertan el poder de los trajes Arco (‘Arc Suit’).

Su característica principal es que tienen dos habilidades pasivas de traje Arco además de sus tres habilidades pasivas normales (para un total de hasta cinco habilidades pasivas). Una habilidad pasiva de ‘Arc Suit’ fortalecerá a todos los aliados (el efecto será mayor cuanto más pares de sincronía de un tipo determinado haya en el equipo). La otra aumentará el tipo de desventaja de todos los aliados de un tipo determinado y reducirá el tipo de desventaja de todos los oponentes en ciertas circunstancias.

Además de eso, el movimiento de sincronización de cada par de traje Arco tendrá algún tipo de efecto adicional. Se agregarán fichas en su cuadrícula de sincronización que se pueden activar por cero energía cada vez que se aumente el nivel de su movimiento. En el futuro, se añadirán más pares de sincronía con traje Arco que se distinguen de los pares de sincronismo maestros, que se centran principalmente en regiones particulares.

Pokémon Master EX está disponible para descarga gratuita (con microtransacciones) en App Store y Google Play.

Fuente: Pokémon Masters EX

Vía: Pokémon Twitter