Dahlia (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Durante el regreso a Mondstadt para el juicio de Albedo pudimos conocer por fin al diácono de Iglesia de Favonius. Su nombre es Dahlia y pronto se convertirá en un personaje jugable en Genshin Impact, así que es buena idea prestar atención a esta guía para que se vayan preparando con sus mejores arma, conjuntos de artefactos, mejor equipo para su ‘build’ y vayan consiguiendo todos los materiales de mejora que necesitan.

Cómo conseguir a Dahlia

La actualización 5.7 de Genshin Impact estará disponible desde la noche del martes 17 de junio de 2025 y en sus ‘banners’ se encuentra este nuevo personaje.

Podremos gastar Destino Entrelazado en los gachapones que incluyan a este personaje para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Cuando Dahlia sea uno de los personajes destacados en un gachapón o ‘banner’, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos.

Cuando desaparezcan estos banners, Iansan podría ser agregado al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades

Ataque normal – Técnica de espada Favonius: Liturgia

Normal : Realiza hasta cuatro ataques consecutivos con espada.

: Realiza hasta cuatro ataques consecutivos con espada. Cargado: Consume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada.

Consume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Ordenanza de la inmersión

Pulsar una vez : Invoca una estela brumapluvial frente a sí mismo tras un breve tiempo.

: Invoca una estela brumapluvial frente a sí mismo tras un breve tiempo. Mantener pulsado: Reza de manera continua y al terminar invoca una estela brumapluvial en la ubicación designada.

La Estela brumapluvial provoca distintos efectos dependiendo de si quien entra en contacto con ella es un enemigo o un personaje:

Si es un enemigo, la estela brumapluvial explotará e infligirá Daño Hydro en el AdE a los enemigos cercanos.

Si es un personaje, la estela brumapluvial le hará dar un salto.

Solo puede haber al mismo tiempo una estela brumapluvial creada por Dahlia.

Habilidad Definitiva – Salterío Fulgurante: inflige Daño Hydro en el AdE a los enemigos cercanos, otorga el efecto de “gracia de Favonius” a los personajes de tu equipo y crea un sacroescudo de gracia. La absorción de daño del sacroescudo se basa en la Vida Máx. de Dahlia, y tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Hydro.

El estado Gracia de Favonius hacer que Dahlia puede consumir una carga del efecto “beatitud” para volver a crear otro sacroescudo cuando el primero es destruido o se acaba su efecto.Dahlia puede obtener el efecto de beatitud de las siguientes formas:

Cuando tu personaje en uso del equipo golpea a los enemigos 4 veces con su Ataque Normal mientras está bajo los efectos de gracia de Favonius, Dahlia obtiene 1 carga de beatitud.

También recibe una carga tras activar el efecto del talento pasivo ‘“’Gentil gracia del viento’.

Dahlia solo puede obtener un máximo de 5 cargas de beatitud por cada vez que se active gracia de Favonius.

Habilidades Pasivas

Talento Cotidiano – Tus personajes del equipo obtienen el efecto de ‘paso ligero’, de manera que su Vel. Movimiento aumenta en un 10% por el día (06-18 h). Este efecto no se activará en dominios, Dominios de la cruzada y la Espiral del Abismo, y no se puede acumular con otros efectos de paso ligero.

Gentil Gracia del viento (Nivel 20+) – Cuando un personaje bajo los efectos de la gracia de Favonius causa una reacción de Congelado, Dahlia obtiene 2 cargas de beatitud. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 8 s.

Ingeniosa oración exultante (Nivel 60+) – Cuando tu personaje en uso del equipo está bajo los efectos de la gracia de Favonius, su Vel. de Ataque aumenta en función de la Vida Máx. de Dahlia. Por cada 1000 pts. de Vida Máx. que tenga Dahlia, la Vel. de Ataque aumenta en un 0.4%, hasta un máximo de un 15%.

Guía de mejores armas para el ‘build’ de Dahlia en Genshin Impact

Es difícil encontrar una espada que tenga una buena sinergia con los talentos de Dahlia, especialmente por la falta de armas de este tipo que aumenten la Vida Max. del personaje que la tenga equipada. A pesar de eso, hay tres armas que nos llamaron la atención y pueden funcionar mejor con Dahlia en su función de soporte al resto del equipo.

La Espada de Favonius que ayuda a generar energía Hydro para su Definitiva y la de sus compañeros con el mismo elemento. La Espada del Sacrificio que puede ayudar a realizar su Habilidad Elemental dos veces y la Llave de la coronación que aumenta su Vida Max. y la Maestría Elemental de sus compañeros. Además, las dos primeras aumentan la recarga de energía.

Espada de Favonius (4★ – ER 13.33%) – Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s.

Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s. Espada del Sacrificio (4★ – ER 13.33%) – Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s.

Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s. LLave de la coronación (5★ – Vida Max. 14.4%) – Aumenta la Vida en un 20%. Golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental activa el efecto de “gran poema”, el cual dura 20 s. Mientras este efecto está activo, la Maestría Elemental del personaje que lleva esta arma equipada aumenta en una cantidad equivalente al 0.12% de su Vida Máx. Este efecto solo puede activarse una vez cada 0.3 s y acumularse un máximo de 3 veces. Al alcanzar 3 acumulaciones o cuando se reinicia la duración de la tercera, la Maestría Elemental de todos los miembros del equipo cercanos aumenta durante 20 s en una cantidad equivalente al 0.2% de la Vida Máx. del personaje que porta esta arma.

Si no tienen ninguna de estas armas y no quieren o no pueden conseguirlas, equipen a Dahlia con la mejor espada que puedan y acomoden en resto de su ‘build’ para sacarle ventaja.

Mejor composición de equipo para Dahlia en Genshin Impact

Dahlia es un excelente personaje de soporte que no solo aplica Hydro, sino que mantiene escudados a sus compañeros, aumentar su velocidad de ataque e incluso revivirlos automáticamente. Debido a su segunda pasiva, funciona bien en un equipo Cryo dedicado a la Congelación.

Por eso recomendamos usarlo con el siguiente equipo ‘Meta’ en el que Skirk sirve como DPS absoluta mientras Escoffier, Furina y Dahlia brindan soporte aplicando elementos off-field, aumentando el daño y escudando.

Otros personajes que se pueden ver fuertemente beneficiados por Dahlia son Ayaka, Ganyu, Shenhe y Eula en un equipo con Mika.

Si no tienen estos personajes, no se preocupen y acomoden como quieran a Dahlia en su composición. Divertirse es más importante que seguir un meta optimizado.

Mejores Conjuntos de Artefactos para Dahlia

Dahlia mejora muchos sus talentos cuando lo equipamos de forma que aumente su Vida Max. y Protección de escudo. Afortunadamente, hay un Conjunto de Artefactos especializado en ambas cosas: Tenacidad de la Geoarmada.

Dos Piezas : Vida +20%.

: Vida +20%. Cuatro Piezas: Cuando una Habilidad Elemental golpea a un enemigo, el ATQ de todos los personajes del equipo cercanos aumenta en un 20% y su Protección de Escudo aumenta en un 30% durante 3 s. Este efecto puede tener lugar cada 0.5 s y se activa incluso cuando el personaje que lleva equipado este conjunto de artefactos está en tu equipo pero no en uso.

Otro conjunto recomendado para Dahlia es:

Ritual antiguo de la Nobleza (cuatro piezas): Después de lanzar una Habilidad Definitiva, aumenta el ATQ de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 s. Este efecto no puede acumularse.

Constelaciones

Si Dahlia les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

Guía inmaculada (Nivel C1) – Dahlia recupera 2 pts. de Energía Elemental por cada carga de beatitud obtenida con su Habilidad Definitiva, Salterio fulgurante.

Revelación compasiva (Nivel C2) – Cuando Dahlia consume las cargas de beatitud de su Habilidad Definitiva, Salterio fulgurante, para crear un sacroescudo de gracia, la Protección de Escudo del personaje protegido por el sacroescudo aumenta en un 25% durante 12 s.

Ofertorio vientofloral (Nivel C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Salterio fulgurante +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Oración colectiva (Nivel C4) – Aumenta en 3 s la duración del efecto de gracia de Favonius de la Habilidad Definitiva, Salterio fulgurante.

Ingenio sutil (Nivel C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Ordenanza de la inmersión +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Porque con alegría saldrán (Nivel C6) – Aumenta en un 10% la Vel. de Ataque del personaje en uso bajo los efectos de gracia de Favonius de la Habilidad Definitiva, Salterio fulgurante. Además, cuando un personaje en uso bajo los efectos de gracia de Favonius es derrotado, ocurren inmediatamente los siguientes efectos:

El personaje revive automáticamente.

Dicho personaje recupera el 100% de su Vida.

Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 15 min.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Dahliaen Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Dahlia

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Lazurita varunada 3x Flecha Robusta 3x Lirio Cala 20.000 40+ 3x Fragmentos de Lazurita varunada 15x Flecha Robusta 10x Lirio Cala 2x Acumulador de aire fuentenigma 40.000 50+ 6x Fragmentos de Lazurita varunada 12x Flecha afilada 20x Lirio Cala 4x Acumulador de aire fuentenigma 60.000 60+ 3x Trozos de Lazurita varunada 18x Flecha afilada 30x Lirio Cala 8x Acumulador de aire fuentenigma 80.000 70+ 6x Trozos de Lazurita varunada 12x Engranaje Mecadinámico 45x Lirio Cala 12x Acumulador de aire fuentenigma 100.000 80+ 6x Lazurita varunada 24x Engranaje Mecadinámico 60x Lirio Cala 20x Acumulador de aire fuentenigma 120.000

La Lazurita varunada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Dragón Aciagoeterno, Autómata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azdaha, Dios Mecánico y Narval Devoraestrellas en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Dragón Aciagoeterno, Autómata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azdaha, Dios Mecánico y Narval Devoraestrellas en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Flecha Robusta, Afilada y Veterana se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Hilichurl Ballestero de diferentes tipos y niveles en todo Teyvat. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Hilichurl Ballestero de diferentes tipos y niveles en todo Teyvat. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Lirio Cala se encuentran en la orilla de los lagos de Mondstadt y en la Aldea Aguaclara. También se pueden sembrar en la Relajatetera.

se encuentran en la orilla de los lagos de Mondstadt y en la Aldea Aguaclara. También se pueden sembrar en la Relajatetera. El objeto Acumulador de aire fuentenigma se consigue derrotando al jefe Autómata Fuentenigma – Máquina de control de nivel 30 o superior en Natlan.

Guía de materiales de mejor de talentos de Dahlia

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Dahlia. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la poesía 6x Flecha Robusta 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la poesía 3x Flecha afilada 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la poesía 4x Flecha afilada 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la poesía 6x Flecha afilada 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la poesía 9x Flecha afilada 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la poesía 4x Flecha veterana 120.000 Mora 1x Plumaescama corroída Nivel 8 6x Filosofía de la poesía 6x Flecha veterana 260.000 Mora 1x Plumaescama corroída Nivel 9 12x Filosofía de la poesía 9x Flecha veterana 450.000 Mora 2x Plumaescama corroída Nivel 10 16x Filosofía de la poesía 12x Flecha veterana 700.000 Mora 2x Plumaescama corroída 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la poesía se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Cañón del olvido (Dominio de la maestría: Escarcha penetrante) al sur de la Aldea Aguaclara en Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Cañón del olvido (Dominio de la maestría: Escarcha penetrante) al sur de la Aldea Aguaclara en Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Flecha Robusta, Afilada y Veterana se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Hilichurl Ballestero de diferentes tipos y niveles en todo Teyvat. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Hilichurl Ballestero de diferentes tipos y niveles en todo Teyvat. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Plumaescama corroída se obtiene al derrotar al jefe semanal Señor del Fuego Primigenio Corroído de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: Grabado en Piedra: Reminiscencia: El profundo y transitorio vacío en Natlan o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Dahlia.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Dahlia en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.