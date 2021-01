Epic Games está ofreciendo como su juego gratis de la semana a Dandara: Trials of Fear Edition, un ‘metroidvania’ que no se parece a nada que hayan jugado antes.

Dandara es un juego brasileño con una gran cantidad de elementos tomados de la mitología y cultura de ese país. Pero lo que lo hace más especial es su sistema de control. En este título no podemos caminar ni correr. Solo podemos ‘saltar’ entre las zonas del escenario que están cubiertas por una especie de «sal mística», sin importar si está en las paredes o el techo. Esto agrega una toda una nueva dimensión a la hora de jugar y posibilidades imposibles para otros títulos del mismo género.

Aquí pueden leer nuestra reseña de la versión de Dandara: Trials of Fear Edition para Nintendo Switch.

Si quieren agregar Dandara a su colección de juegos gratis, solo tienen que acceder a esta página de Epic Games Store y dar click en el botón ‘Obtener’.

Por cierto, esta edición del juego incluye sin costo extra la expansión Trials of Fear. Esta incluye nuevos niveles, un nuevo jefe y un final inédito.

Pueden adquirir este juego gratis en Epic Games Store antes de las 11:00 a.m. del 4 de febrero de 2021 (hora de Colombia). En ese momento, el juego gratis pasará a ser el título de estrategia For The King.

Fuente: Epic Games Store