Dandara: Trials of Fear – Reseña

Dandara es una figura semi-legendaria en la historia de Brasil. Fue una esclava que escapó para formar una comunidad (quilombo) con otros como ella. Aunque es difícil separar la realidad de la ficción cuando se habla de esta persona, sí sabemos fue una guerrera que luchó por la libertad de su raza y para defender a su pueblo. También es la inspiración de la protagonista del videojuego independiente que lleva su nombre.

Dicho juego no es nuevo. Este ‘metroidvania’ se puso a la venta a comienzos de 2018, pero ahora vuelve en la forma de Dandara: Trials of Fear. Esta es una versión mejorada que expande su historia, agrega nuevos escenarios, personajes, enemigos, un nuevo final y corrige algunos de los problemas que causaron que su recibimiento no fuera espectacular.

¿Será esta versión lo que necesitaba Dandara para conseguir el reconocimiento que merece? Vamos a averiguarlo en esta reseña.

Antes que nada, recordemos qué es un ‘metroidvania’ para aquellos que tal vez no lo sepan. Estos son títulos en 2D que nos piden explorar un escenario interconectado. Las habilidades que encontramos pueden servirnos para alcanzar nuevas áreas en zonas previamente visitadas. Este género es bastante popular y —hay que aceptarlo— se ha estancado un poco en los últimos años por culpa de títulos muy similares entre sí.

¿Hay alguna forma de darle una nueva vida a este estilo de juego? Dandara tiene una idea interesante para lograrlo. Impedirle a los jugadores caminar o correr.

Suena loco, ¿no es cierto? En Dandara, la única forma de movernos es ‘saltando’ en línea recta entre las superficies cubiertas por ‘sal’. La gravedad no importa. Podemos arrojarnos al techo o las paredes sin problema.

Inicialmente, este sistema de movimiento nos pareció innecesariamente restrictivo y confuso, pero rápidamente descubrimos que todos los demás elementos del juego están perfectamente balanceados para hacerlo interesante: desde el laberíntico diseño de los niveles hasta los movimientos de los enemigos. Esto hace que este título no sea un simple juego de exploración y plataformas, sino que el simple hecho de movernos de un cuarto a otro se convierte en un intrigante puzle que nos anima a resolverlo.

Dandara es un juego difícil. Navegar los cuartos llenos de trampas y enemigos no es tarea sencilla y menos con un sistema de movimiento al que no estamos acostumbrados. La precisión y reflejos requeridos por muchos de sus retos son tan altos que vamos a morir muchas veces. Esto puede resultar frustrante para algunos, pero la verdad es que los niveles están tan bien diseñados que no resulta aburrido repetir una sección una y otra vez hasta superarla. La sensación de abrirse paso a una nueva sección del juego tras múltiples intentos fallidos es muy satisfactoria.

Esa dificultad es acentuada por los elementos que toma de un juego en el que se inspira fuertemente: Dark Souls. Sí, sabemos que a estas alturas es un cliché, pero no se puede negar la influencia que hay aquí del título de FromSoftware. Al morir, regresamos al último campamento que hayamos activado y tenemos que volver al punto en que morimos para recuperar nuestra ‘sal’. Esta sirve como moneda para subir de nivel, igual que la sangre en Bloodborne o las almas del título ya mencionado.

Otro elemento en el que se parece a Dark Souls es en su narrativa. Este no es un juego con una historia directa en la que sabemos con claridad qué ocurre. La información que obtenemos de los personajes, objetos y hasta los nombres de cada cuarto es altamente simbólica. Tiene un fuerte enfoque en conceptos como la creatividad, la memoria y los sueños. La importante ‘sal’ es el mundo, una deidad y también la esencia de todo lo que ocurre. Una posible interpretación es que nos encontramos dentro de una mente artística que lucha con la forma en que usa su talento, pero la trama es muy ambigua y está abierta a diferentes lecturas.

Visualmente, Dandara es un juego con un arte en pixeles muy bello. Hay escenarios, como la Aldea de los Artistas y el Desierto de los Recuerdos, llenos de diseños y detalles muy atractivos, pero hay otros bastante planos y genéricos. De hecho, no se puede comparar a otros juegos que tienen el mismo estilo visual como el reciente Huntdown, el cual tiene muchos más detalles en su arte. La música es, en general, minimalista y muy ambiental. Adecuada para el tono y los temas evocadores del juego.

También está lleno de guiños interesantes al arte y la cultura brasileña. Uno de los ejemplos más notables es un personaje que homenajea el trabajo de la pintora Tarsila do Amaral. También encontramos referencias a la opresión militar que sufrió Brasil en el pasado.

Aquellos que jugaron la versión original seguramente se preguntan si vale la pena volver por el contenido nuevo que ofrece Trials of Fear, la cual es una actualización gratuita para los poseedores del título. La verdad es que esta es una expansión bastante nutrida. Los nuevos escenarios son enormes y ofrecen retos que superan en dificultad los del juego base. También agrega más poderes, un nuevo jefe y un final un poco menos ambiguo que el anterior. No faltan las mejoras importantes en la jugabilidad. Aunque seguimos sin poder ver la localización exacta de Dandara en el mapa, ahora podemos reorientarlo de acuerdo a nuestro punto de vista, esto hace mucho más fácil ubicarnos para seguir adelante.

Sin embargo, nos vamos a perder de vez en cuando. Este no es un juego que toma de la mano al jugador y le dice a dónde debe ir. Cada vez que conseguimos una nueva habilidad, tenemos que tratar de recordar en qué lugares nos será útil para alcanzar nuevas áreas. El mapa tiene sutiles pistas de colores, pero no siempre nos van a ayudar.

La versión de Nintendo Switch tiene algunos elementos extra que pueden resultar interesantes. Además de poder controlar a Dandara con los Joy-Con, podemos usar controles táctiles en la pantalla. La vibración también es increíble y aprovecha las capacidades del ‘HD Rumble’ incluso mejor que algunos títulos de Nintendo. Por su parte, la versión de PC ofrece un nuevo sistema de control con teclado y ratón. Esto es en respuesta a las críticas de que resultaba ‘injugable’ de esta forma. Sin embargo, no probamos esta versión y no podemos confirmar que en realidad es mejor.

Dandara: Trials of Fear 8/10 Nota Lo que nos gustó -Un sistema de movilidad novedoso para el género.

-Intrincado diseño de niveles.

-Contenido extra perfecto para expertos que quieren más.

-Trama llena de simbolismo que invita a la interpretación. Lo que no nos gustó -El sistema de movimiento puede resultar frustrante inicialmente.

-Hay secciones con picos de dificultad muy altos.

-El arte de algunos niveles resulta demasiado simple. En resumen Los primeros pasos jugando Dandara: Trials of Fear no son fáciles, pero si nos acostumbramos a su curioso sistema de control vamos a ser recompensados con un 'metroidvania' único. La dificultad es alta y su ambigua trama puede no ser del gusto de todos, especialmente de quienes busquen una experiencia relajada, pero sin duda gustará a aquellos que busquen algo nuevo en el género y no le temen a un poco de reto.

Reseña hecha con una copia digital de Dandara: Trials of Fear para Nintendo Switch brindada por Nintendo. Juego publicado por Raw Fury.