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Danganronpa 2×2 iba a tener un lanzamiento en cartucho de Switch 2 con el juego completo, pero ya no

Mala suerte coleccionistas.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Spike Chunsoft anunció que las ediciones físicas de Danganronpa 2×2 para Nintendo Switch 2, cuyo lanzamiento está previsto para principios del 2027, ya no se lanzaran con cartucho de juego completo, sino en una Tarjeta llave de juego o Game-Key Card que obliga a su descarga total en la consola. Debido a esto, las reservas del paquete Danganronpa 2×2 ‘Psycho Tropical Vacation’ realizadas en la tienda de Spike Chunsoft se cancelarán, y los clientes recibirán una notificación para volver a reservar el juego, pero como Tarjeta llave de juego.

Danganronpa 2×2 para Nintendo Switch 2 se lanzará como Game-Key Card en todas las regiones, incluyendo América y Europa. La compañía subraya que esta decisión no se tomó a la ligera y se basó en una cuidadosa consideración. Spike Chunsoft no dispone de más detalles por el momento.

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El juego viene en dos ediciones: estándar y el «Paquete Vacaciones Psicotropicales». Esta última, con un precio de $140 USD, incluye el juego, una caja tipo concha, figuras Kidrobot Psycho Tropical de Monokuma y Monomi de 7,6 cm, un sombrero reversible Psycho Tropical de RSVLTS y la banda sonora original de Danganronpa 2×2.

Si bien la compañía se ahorraría con esto ciertos gastos en la producción de la edición de colección, ciertamente los fanáticos no tomarán la decisión con la misma tranquilidad, ya que cualquier cantidad de ‘swag’ en dichas ediciones no reemplaza el tener un juego completo en formato de cartucho físico. En especial y a propósito de la muerte de los discos en otra de las plataformas.

Danganronpa 2×2 permite a los jugadores disfrutar de Danganronpa 2: Goodbye Despair en dos modos diferentes. Los jugadores pueden elegir entre el escenario renovado del modo Original, que narra la historia del lanzamiento de 2012 con gráficos mejorados y una presentación actualizada para sistemas de juego modernos. Por otra parte está el modo Slayhem, que presenta un nuevo escenario basado en Danganronpa 2: Goodbye Despair, pero con una trama completamente diferente. Ambas opciones están disponibles desde el inicio del juego.

Este recuento del segundo juego en la serie Danganronpa estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch y PC a través de Steam.

🐻

Spike Chunsoft

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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