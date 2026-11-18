La Zarina no puede entrar a la acción sin su jefe de seguridad y líder de las sirvientas del Palacio Zapoliarni, así que en esta guía vamos a darles nuestras recomendaciones de mejores armas, composiciones de equipo, conjuntos de artefactos y listas de materiales de mejora para Dánica y estar listos para crearle el mejor ‘build’ posible cuando llegue a Genshin Impact en la versión 7.3.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Hoyoverse. Seguir

Cómo conseguir a Dánica

La actualización 7.3 de Genshin Impact llegará la noche del martes 15 de diciembre de 2026 (para Latinoamérica) o la mañana del miércoles 16 (para España). No estamos seguros si Dánica será parte de la fase 1 que empieza el mismo día o en la fase 2 que empieza el martes 5 de enero de 2027.

Mientras el gachapón o ‘banner’ de Dánica se encuentre disponible podremos gastar Destino Entrelazado en él para hacer deseos. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Dánica, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Ley canónica de la limpieza suprema

Normal – Realiza hasta 4 ataques consecutivos.

Realiza hasta 4 ataques consecutivos. Cargado – Consume Aguante de manera constante para realizar golpes de mandoble continuos.

Cuando termine el Ataque Cargado, realizará un ataque aún más poderoso.

– Consume Aguante de manera constante para realizar golpes de mandoble continuos. Cuando termine el Ataque Cargado, realizará un ataque aún más poderoso. Descendente – Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Ancla purificadora

Inflige Daño Electro en el AdE a los enemigos cercanos e invoca el Ancla Truenopreciso que seguirá al personaje en uso del equipo y asistirá en combate de diferentes formas dependiendo de si Dánica se encuentra o no en el campo de batalla.

Dánica no está en uso : el Ancla Truenopreciso realizará un ataque coordinado que inflige Daño Electro en el AdE cuando el personaje en uso del equipo golpee a un enemigo con un ataque Electro o Cryo. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 1.5 s.

: el Ancla Truenopreciso realizará un ataque coordinado que inflige Daño Electro en el AdE cuando el personaje en uso del equipo golpee a un enemigo con un ataque Electro o Cryo. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 1.5 s. Dánica está en uso : Dánica blandirá el Ancla Truenopreciso para realizar Ataques Normales que infligirán Daño Electro que no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento. Dánica tampoco podrá realizar Ataques Cargados o Descendentes. Además, mientras el Ancla Truenopreciso esté en el campo, cuando el personaje en uso del equipo golpee a un enemigo con un ataque Electro o Cryo o Dánica blanda la propia Ancla Truenopreciso para golpear a un enemigo con un Ataque Normal, Dánica acumulará el recurso especial determinación purificadora. Cuando determinación purificadora alcance el límite máximo, Dánica podrá consumir dicho recurso para usar la Habilidad Elemental especial correspondiente según si se encuentra o no en el campo. Dánica no está en uso : al cambiar a Dánica, esta desatará la Habilidad Elemental especial Voluntad protectora, con lo que creará un escudo de guardia imperial y entrará en el estado sirvienta: guardia imperial (reinicia la duración del Ancla purificadora). Dánica está en uso : Dánica podrá usar la Habilidad Elemental especial Voluntad aniquiladora y entrará en el estado sirvienta: purgadora (omite un golpe de la habilidad Voluntad aniquiladora cada vez que se usa).

: Dánica blandirá el Ancla Truenopreciso para realizar Ataques Normales que infligirán Daño Electro que no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento. Dánica tampoco podrá realizar Ataques Cargados o Descendentes. Además, mientras el Ancla Truenopreciso esté en el campo, cuando el personaje en uso del equipo golpee a un enemigo con un ataque Electro o Cryo o Dánica blanda la propia Ancla Truenopreciso para golpear a un enemigo con un Ataque Normal, Dánica acumulará el recurso especial Cuando determinación purificadora alcance el límite máximo, Dánica podrá consumir dicho recurso para usar la Habilidad Elemental especial correspondiente según si se encuentra o no en el campo.

Habilidad Definitiva – Purga ceremonial

Realizar cinco ataques consecutivos que infligen Daño Electro en el AdE.

Si está en estado Esplendor: Superconductor Estelar:

El primer y quinto ataque infligirán Daño Electro en el AdE adicional considerado como daño de Superconductor Estelar.

Tras usar su Habilidad Definitiva, si Dánica se encuentra en un estado de sirvienta, obtendrá el fortalecimiento correspondiente durante 20 s. Sirvienta: guardia imperial : el ATQ de todos los miembros del equipo aumentará. Sirvienta: purgadora : la determinación purificadora de Dánica alcanzará el máximo y su Habilidad Elemental especial, Voluntad aniquiladora, infligirá más daño.





Habilidades pasivas

Cuando los personajes del equipo se encuentren en una zona de frío extremo, su Velocidad de Movimiento aumentará en un 10% y el Coste de Aguante se verá reducido en un 10%.

Cantar de las antiguas olas (Nivel 20) – El Ancla Truenopreciso también reducirá la RES Electro de los enemigos cercanos en un 15%. Si se encuentra en estado Esplendor: Superconductor Estelar, la RES Electro de los enemigos cercanos al Ancla Truenopreciso se reducirá en un 15% adicional y su RES Cryo en un 30%.

Día de la limpieza (Nivel 60) – Al usar Voluntad aniquiladora, la Vel. de Ataque de Dánica aumentará en un 20% y al golpear a un enemigo con un Ataque Normal del Ancla Truenopreciso obtendrá 25 pts. adicionales de determinación purificadora. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces. Al usar Voluntad protectora, el ATQ de Dánica aumentará en un 20%.

Mejores armas para un ‘build’ de Dánica

El arma icónica de Dánica es el mandoble Marea de la primavera (5★, ATQ 16.5%). Estará disponible en el banner de armas al mismo tiempo que este personaje.

Aumenta en un 16% el ATQ del portador de esta arma. Cuando el portador golpee a un enemigo con un ataque Electro, obtendrá durante 15 s el efecto de “compás de la sirvienta”, el cual aumenta en un 20% el daño de Superconductor Estelar infligido por el personaje en uso del equipo. Mientras este efecto esté activo, cuando el portador golpee a un enemigo con un ataque que inflija daño considerado como daño de Superconductor Estelar, los anteriores efectos se fortalecerán, de manera que el ATQ del portador aumentará en un 16% adicional, y el daño de Superconductor Estelar infligido por el personaje en uso del equipo aumentará en un 20% adicional. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Otras buenas armas que podemos recompendar para un ‘build’ de Dánica en Genshin Impact son:

Tajo redentor (4★, ATQ 27.6%) – Aumenta la maestría elemental y el ATQ al causar reacciones de Destello Estelar.

Gran espada de Favonius (4★, Recarga energía 61.3%) – Esta clásica es especialmente efectiva para Dánica como soporte gracias a sus niveles de Recarga de energía

Emblema del mar de Juncos (5★, ATQ 16.5%) – Aumenta considerablemente el ATQ de Dánica.

Espada de la desidia (5★, ATQ 10.8%) – Aumenta considerablemente el ATQ de Dánica al golpear y fortalece los escudos que crea.

Lápida del lobo (5★, ATQ 10.8%) – Aumenta considerablemente el ATQ de Dánica y potencia a los compañeros cuando los enemigos tienen baja salud.

En general, si quieren usar a Dánica como dps busquen mandobles que aumenten su ATQ y si quieren usarla como soporte enfóquense en su Recarga de energía y Maestría Elemental. Teniendo eso en cuenta, cualquier arma que cumpla esos requisitos funcionará bien en su build.

Mejor composición de equipo para Dánica en Genshin Impact

Dánica brilla especialmente como soporte para un DPS de Destello estelar Cryo y eso hace que recomendemos principalmente ponerla al lado de Sandrone y Anastasia, con Aliosha como un soporte secundario sanador y Odette como sub DPS.

Wriothesley y la Viajera Cryo también son buenas opciones DPS en su equipo, así como Mitya y Kuki Shinobu.

Si quieren usar a Dánica como DPS, su mejor equipo no cambiaría mucho. Solo deben tener en cuenta otras opciones de soporte como Qiqi para sanar.

Si no tienen ninguno de estos personajes, no se preocupen porque son solo recomendaciones. Creen el mejor equipo posible con los personajes que ya tengan y ajusten su ‘build’ para sacarles provecho.

Mejores conjuntos de artefactos

El conjunto Desilusión Congelada en las Sombras potencia sus ATQ, Reacciones de Superconductor Estelar y se consigue en el Dominio de la bendición: Festín floral de Mondstadt.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: El daño infligido por la reacción de Superconductor aumenta en un 80%, y el de la reacción de Superconductor Estelar aumenta en un 40%. Cuando el portador de este conjunto de artefactos ataca a un enemigo afectado por Superconductor o Superconductor Estelar, la Prob. CRIT de dicho ataque aumenta en un 16%.

El conjunto Corazón forjado también potencia el daño de sus Reacciones estelares y se puede encontrar en el Dominio de la bendición: Erosión glaciar de Snezhnaya.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Superconductor Estelar o Torbellino Estelar, o cuando inflija directamente daño de dichas reacciones, su ATQ aumenta en un 12% y otorga a los personajes cercanos del equipo una bonificación de aumento de daño de Superconductor Estelar y Torbellino Estelar del 50% durante 12 s. Este efecto es único, no se puede acumular con el de otros conjuntos de artefactos del mismo tipo y se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

Además de estos, pueden usar conjuntos que potencien en general su ATQ o su Maestría Elemental, dependiendo el uso que le quieran dar a Dánica.

Constelaciones

Si Dánica les sale varias veces su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Sirvienta del palacio helado: Al usar la Habilidad Elemental especial Voluntad aniquiladora o Voluntad protectora, Dánica también recuperará 20 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 14 s.

Además, al usar la Habilidad Definitiva Purga ceremonial el efecto de fortalecimiento correspondiente al estado de sirvienta: purgadora aumentará en un 120%, y el de sirvienta: guardia imperial aumentará en un 80%.

C2 – Serenidad de las arenas ardientes: Al usar su Habilidad Elemental Ancla purificadora, Dánica también otorgará a todos los personajes cercanos del equipo 7 cargas de brindis. Cuando un personaje con este efecto inflija daño de reacción de Superconductor Estelar, consumirá una carga de brindis para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 100% del ATQ de Dánica. Además, cuando Dánica inflija daño de reacción de Superconductor Estelar en el estado de sirvienta: purgadora, consumirá todas las cargas de brindis que tenga para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 150% de su ATQ. Cuando todos los personajes cercanos del equipo hayan consumido un total de 6 cargas de brindis, tu personaje en uso obtendrá una carga adicional de brindis. Al usar la Habilidad Elemental Ancla purificadora o la Habilidad Elemental especial Voluntad protectora, se reiniciarán las cargas de brindis de todos los personajes cercanos del equipo.

C3 – Sombra vagante del filo forestal: Aumenta el nivel de habilidad de Purga ceremonial +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Égida de las tierras gélidas: Cuando el personaje en uso inflija daño de reacción de Superconductor Estelar a un enemigo mientras cuente con la protección del escudo de guardia imperial, los demás personajes cercanos del equipo recuperarán 3 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3.5 s. Además, cuando Dánica entre en el estado de sirvienta: purgadora, también creará un escudo de guardia imperial, que durará hasta que termine dicho estado o abandone el campo de batalla.

C5 – Mediación en el campo de batalla: Aumenta el nivel de habilidad de Ancla purificadora +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Estrella del despertar de la madrugada: Mientras el Ancla Truenopreciso esté activa, el daño de reacción de Superconductor Estelar infligido por los personajes cercanos del equipo ascenderá en un 20%. Además, el estado de sirvienta de Dánica se verá fortalecido:

Sirvienta: guardia imperial – el daño de reacción de Superconductor Estelar infligido por los personajes en uso del equipo aumentará en un 10% por cada 1000 pts. de ATQ que tenga Dánica, hasta un máximo del 40%.

el daño de reacción de Superconductor Estelar infligido por los personajes en uso del equipo aumentará en un 10% por cada 1000 pts. de ATQ que tenga Dánica, hasta un máximo del 40%. Sirvienta: purgadora – la Prob. CRIT y el Daño CRIT de la Habilidad Elemental especial Voluntad aniquiladora aumentarán en un 2.5% y un 25% respectivamente por cada 500 pts. de ATQ que tenga Dánica. La Prob. CRIT y el Daño CRIT pueden aumentar hasta un máximo del 10% y el 100% respectivamente de esta forma.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Dánica en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Dánica

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Amatista Vajrada 3x Lumiesquirla etérea 3x Hierbalana 20.000 40+ 3x Fragmento de Amatista Vajrada 15x Lumiesquirla etérea 10x Hierbalana 2x Sílex Dañado 40.000 50+ 6x Fragmentos de Amatista Vajrada 12x Quiebracristal etéreo 20x Hierbalana 4x Sílex Dañado 60.000 60+ 3x Trozos de Amatista Vajrada 18x Quiebracristal etéreo 30x Hierbalana 8x Sílex Dañado 80.000 70+ 6x Trozos de Amatista Vajrada 12x Petreoescama etérea 45x Hierbalana 12x Sílex Dañado 100.000 80+ 6x Amatista Vajrada 24x Petreoescama etérea 60x Hierbalana 20x Sílex Dañado 120.000

La Amatista Vajrada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa Abismática – Tipo I, Susurrador de Pesadillas de las Profundidades Insondables, Autómata Fuentenigma – Máquina configuracional, Puñopato, Regisvid Electro, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Corcel de Mar Perlamilenario, León quimérico alado, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Todopoderosa Narukami y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa Abismática – Tipo I, Susurrador de Pesadillas de las Profundidades Insondables, Autómata Fuentenigma – Máquina configuracional, Puñopato, Regisvid Electro, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Corcel de Mar Perlamilenario, León quimérico alado, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Todopoderosa Narukami y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Lumiesquirla etérea, Quiebracristal etéreo y Petreoescama etérea se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Hierbalana se puede encontrar en Snezhnaya.

se puede encontrar en Snezhnaya. El objeto Sílex Dañado se consigue derrotando al jefe Bestia del Mar Quimérico de nivel 30 o superior en Snezhnaya.

Guía de materiales de mejora de talentos de Dánica

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Dánica. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la gloria 6x Lumiesquirla etérea 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la gloria 3x Quiebracristal etéreo 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la gloria 4x Quiebracristal etéreo 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la gloria 6x Quiebracristal etéreo 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la gloria 9x Quiebracristal etéreo 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la gloria 4x Petreoescama etérea 120.000 Mora 1x Rama marchita retorcida Nivel 8 6x Filosofía de la gloria 6x Petreoescama etérea 260.000 Mora 1x Rama marchita retorcida Nivel 9 12x Filosofía de la gloria 9x Petreoescama etérea 450.000 Mora 2x Rama marchita retorcida Nivel 10 16x Filosofía de la gloria 12x Petreoescama etérea 700.000 Mora 2x Rama marchita retorcida 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Gloria se obtienen en el Dominio de la maestría: Contemplación conjunta, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios.

se obtienen en el Dominio de la maestría: Contemplación conjunta, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios. Los objetos Lumiesquirla etérea, Quiebracristal etéreo y Petreoescama etérea se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Rama marchita retorcida se obtienen al derrotar al jefe semanal Dottore de nivel 70 o más en «Campo restrictivo del nirvana universal» en Sumeru o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Dánica.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Dánica en Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.