Aún falta un buen rato para Halloween, pero los poseedores de los juegos de The Dark Pictures Anthology ahora tienen un buen incentivo para revisitarlos. Junto con el anuncio de que la versión del curador de House of Ashes ya está disponible para todos los jugadores, Bandai Namco ha dado a conocer que durante el próximo mes los 3 juegos de la antología podrán disfrutarse junto con un usuario que no posea el juego por medio del pase de amigo.

Aquí descubrirán todo lo que deben saber sobre esta promoción de tiempo limitado.

¿El pase de amigo gratis de The Dark Pictures Anthology solo puede utilizarse una vez?

Así es. Cada juego ofrece un pase de amigo, que solo puede ser utilizado por un usuario. Este le permitirá jugar cuantas veces quiera siempre en cuando esté con el poseedor del título.

Cómo canjear el pase de amigo gratis en The Dark Pictures Anthology

PlayStation y Xbox

Pedir a un amigo que descargue la versión de prueba gratuita del juego seleccionado entre el 28 de enero y el 28 de febrero de 2022. Tener instalada la última versión del juego Invitar a al amigo seleccionado a jugar al modo Historia conjunta.

Steam

En el caso de haber comprado un juego de The Dark Pictures y la aplicación del pase de amigo no se haya descargado de forma automática, el jugador debe ir a la biblioteca e instalarla:

Ejecutar el juego completo para obtener la clave de invitación de amigo. Compartir dicha clave con el amigo deseado que no haya comprado el juego. El amigo seleccionado debe descargar el pase de amigo de The Dark Pictures. Los dos jugadores deben abrir la aplicación del pase de amigo para jugar juntos. El dueño del juego completo debe iniciar la partida.

Para leer una guía de instalación más puntual, basta con seguir este enlace.

