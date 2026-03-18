Que no te «coma la pantalla» en Dark Scrolls, ya jugamos el nuevo juego de los creadores de Gato Roboto y Gunbrella

Los gamers viejos como yo recordamos con mucha angustia y un poco de nostalgia esos juegos en los que «la pantalla nos podía comer». Así era como le decíamos a la cámara que se movía automáticamente de izquierda a derecha (a veces de abajo hacia arriba) en antiguos títulos de plataformas y acción y que nos podía «atrapar» contra un obstáculo, haciéndonos perder una vida.

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Esta mecánica, mejor conocida como «auto scroll», ha quedado mayormente en el olvido y aunque no ha desaparecido por completo, son muy pocos los juegos que la usan. Afortunadamente para quienes queremos volver a jugar un título así, el estudio independiente Doinksoft —creadores de los divertidos Gato Roboto y Gunbrella— la convertirá en la idea principal detrás de su nuevo título Dark Scrolls, el cual será publicado por Devolver Digital.

Y como no podía ser de otra forma, este título también es un ‘roguelite’. Cada vez que juguemos una partida nos encontraremos con un mapeado diferente para cada nivel, pero el objetivo no cambia. Tenemos que eliminar todos los enemigos que podamos para conseguir dinero con el cual comprar mejoras. Este sistema es muy interesante y original, pues a medida que eliminemos enemigos subimos un medidor de estrellas y podemos asignar las modificaciones de que compremos a cada estrella, pero no son acumulativos así que si seguimos ganando medidor, perderemos la modificación de turno hasta que lo gastemos y subamos de nuevo a ese nivel. Podemos gastar este barra cuando está llena para usar un super ataque.

Cuando empezamos a jugar Dark Scrolls tenemos acceso a tres personajes diferentes que son los arquetipos de los juegos de rol de fantasía: el bárbaro, el mago y el pícaro. Cada uno tiene ataques con diferentes niveles de daño y alcance y una habilidad de salto diferente que le da bastante variedad al juego.

El Barbaro ataca con hachas que arroja en un arco y puede caer con fuerza sobre los enemigos.

ataca con hachas que arroja en un arco y puede caer con fuerza sobre los enemigos. El Pícaro ataca con cuchillos a corta distancia y tiene un doble salto.

ataca con cuchillos a corta distancia y tiene un doble salto. El Mago arroja esferas de energía que rebotan por toda la pantalla y puede arrojarse en el aire.

Pero ellos son solo el comienzo. En total podremos jugar hasta con nueve personajes y entre ellos hay unos tan curiosos como una rata saxofonista. Cada uno tiene además objetivos secundarios y puede conseguir objetos personalizables únicos.

Aunque solo jugamos Dark Scrolls durante unas pocas horas y no pudimos conocer todo el contenido que tendrá la versión de lanzamiento, nos divertimos mucho y creemos que tiene un enorme potencial. La estructura de roguelite le queda como anillo al dedo a su estructura de niveles cortos y la variedad de personajes, rutas a seguir y habilidades que podemos comprar ayuda a que no se haga repetitivo. Aceptamos que parte de su gracia para nosotros es la nostalgia que nos causa recordar los títulos que lo inspiran —juramos que esos efectos de sonido los hemos escuchado antes, ¿tal vez en Mega Man?— pero su jugabilidad es atemporal.

Lo mejor de todo es que no se tiene que disfrutar en solitario. Podemos jugar con alguien más de forma local o en línea, lo que hace que las partidas sean aún más caóticas y divertidas.

Dark Scrolls aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero están planeando lanzarlo en el año 2026 para Nintendo Switch y para PC mediante Steam.