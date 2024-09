Dave The Diver ahora sí es un juego indie, meses después de la controversia

Por si no lo recuerdan, a finales de 2023 hubo una controversia en la comunidad gamer por la nominación de Dave The Diver a mejor juego independiente en The Game Awards a pesar de no ser indie. Pueden leer en detalle sobre esa situación aquí, pero el ‘quid’ del asunto es que Mintrocket, el estudio desarrollador del juego, pertenece a la enorme empresa coreana Nexon y eso debería haberlo descalificado de esa categoría.

En un irónico giro de los acontecimientos, Dave The Diver ahora sí puede ser considerado un juego indie porque Mintrocket se ha vuelto independiente de Nexon. El sitio de noticias coreano Naver reportó en exclusiva que el estudio ha decidido separarse de su compañía madre.

Todo indica que se trata de una «separación amistosa», pues Nexon continuará invirtiendo en el estudio como una compañía aparte. No se discutieron las razones que llevaron a esta decisión. Tampoco es claro si la propiedad intelectual sobre el juego de Dave se va con sus creadores en Mintrocket o si se queda con el conglomerado.

Dave The Diver se lanzó en el último trimestre de 2023 y fue un éxito absoluto. Es un título que combina pesca submarina, supervivencia, minijuegos y administración de restaurante con una historia sobre el descubrimiento de una civilización submarina que se creía era un mito. Pueden leer nuestra reseña de este divertido juego aquí.