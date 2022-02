WayForward, el estudio independiente detrás de Shantae y muchos otros títulos con estilo retro y gráficos caricaturizados, va a distribuir una obra del equipo 13AM Games que está llamando bastante la atención de los fanáticos de los monstruos gigantes. Vamos a conocer la historia, diseñadores, fecha de lanzamiento y consolas a las que llegara Dawn of the Monsters, el título multijugador de acción ‘kaiju’.

¿Cuál es la historia de Dawn of The Monsters?

En el año 2036, los cambios causados por el calentamiento global al planeta causaron el despertar de enormes criaturas estilo ‘kaiju’ llamadas Nephilim. Estos monstruos gigantes destruyeron la Tierra hasta que la organización DAWN (Defense Alliance Worldwide Network) es establecida para enfrentarlos. Usando cuatro ‘Guardianes’ — Megadon, el volcán viviente; Ganira, el crustaceo colosal; Aegis Prime, el guerrero superhumano; y Tempest Galahad, el enorme mecha— DAWN se prepara para recuperar el planeta.

¿Cómo se jugara este título?

Dawn of the Monsters es un juego ‘beat ‘em up’ de acción en 2D. Dos jugadores podrán unirse de forma local en un modo cooperativo para superar las más de 35 misiones que conforman la historia.

¿Cuáles diseñadores están involucrados con el proyecto?

Los siguientes artistas diseñaron algunos de los personajes o material promocional del juego:

Shinji Nishikawa (Godzilla), Matt Frank (cómics de Godzilla y Gamera), Yuji Kaida (Neon Genesis Evangelion, Godzilla, Gamera, Ultraman y Monster Hunter), Zander Cannon (Kaijumax), EJ Su (Rise of Ultraman,Godzilla Rivals y Transformers), Kim Jacinto (Rise of Ultraman), DJ Crumrine (Animaniacs), Zedd (Monster Hunter ), Robo7 (G-Fan, Famous Monsters of Filmland y Alien), Caroline “Luka” Bromley (RWBY ), Ninsai Kato y Powerhouse Animation (Castlevania, Masters of the Universe: Revelation y Skull Island).

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dawn of Monsters y a cuáles consolas llegará?

Dawn of Monsters se pondrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y PC (mediante Steam) en una fecha aún no determinada de marzo de 2022.

