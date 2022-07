DC Liga de Súpermascotas: las aventuras de Krypto y Ace, es un juego ‘de naves’

Muy pronto vamos a ver en cine DC Liga de Súpermascotas, una comedia animada inspirada en las mascotas de Supermán y Batman, y para acompañarla tenemos el juego DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Las aventuras de Krypto y Ace).

Lo curioso es que, a diferencia de lo que esperábamos, este no es un juego de plataformas o una simple aventura de acción. Se trata de nada más y nada menos que de un juego de naves.

¿No nos creen? Den una mirada al tráiler.

Como pueden notar, en DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (DC Liga de Súpermascotas: las aventuras de Krypto y Ace) vamos a controlar a uno de esos dos carismáticos caninos volando sobre escenarios conocidos de los cómics, como Metrópolis. El objetivo es detener los planes de Lex Luthor, que ha secuestrado una gran cantidad de animales para ponerlos en su zoológico. Un gran detalles es que Ace, que no puede volar, usa un cohete para ponerse al mismo nivel de su amigo.

Cuando rescatemos un animal, ganamos su carta. El objetivo es emparejarla con la carta de un humano que esté buscando una mascota con características similares.

El tráiler nos recordó un poco al genial Star Fox de Nintendo 64. Aunque no esperamos que tenga el mismo nivel de calidad del clásico de Nintendo, si puede resultar ser una divertida distracción tanto para grandes como para chicos.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace ya está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) y Google Stadia. El 30 de septiembre tendremos versiones nativas para PS5 y Xbox Series X|S. Por su parte, la película DC Liga de Súpermascotas en la que está basada el juego llegará a los cines de Colombia el jueves 28 de julio de 2022.

Fuente: canal oficial de Outright Games en YouTube