¡De milagro no explotó! Así fue como el juego de pelea de Hokuto no Ken se volvió de culto gracias a sus fallas

El desarrollo de los videojuegos de pelea suele ser un terreno de precisión quirúrgica, donde cada golpe o detalle en el código cuenta y los desarrolladores ajustan los valores con lupa. Sin embargo, en 2005 ocurrió un fenómeno completamente opuesto. Ya que, con el lanzamiento para arcade de Hokuto no Ken (El Puño de la Estrella del Norte), desarrollado por Arc System Works y distribuido por Sega. Lo que debió ser un juego de lucha balanceado terminó convirtiéndose en un festival de combos infinitos y mecánicas imposibles que hicieron que el título se convirtiera en el Kuso Game por excelencia y hoy en dia es querido y jugado por una gran parte de la FGC a nivel global.

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En una reciente entrevista para el medio Famitsu de Japón, la cual reunió al director, desarrollador principal y programador del juego de Hokuto no Ken, Hideyuki Anbe, junto a K.I, el vigente campeón de la EVO Japan 2026 en este juego, fue revelado cómo se gestó la leyenda de este Kuso Game.

Un juego «tan malo» que es bueno

K.I campeón de EVO Japan 2026 de Hokuto no Ken.

Con un equipo reducido, horarios de trabajo desgastantes en los que literalmente no volvían a casa y la limitación técnica de la placa arcade Atomiswave —que tenía la mitad de memoria que la NAOMI usado en Guilty Gear—, el equipo de Arc System Works tuvo que hacer milagros de compresión de animación para adaptar al juego las técnicas de los personajes de la obra de Tetsuo Hara y Buronson. Sin embargo, el afán de meter todas las ideas de la obra original y priorizar el ataque agresivo antes que la defensa dejó la puerta abierta a situaciones que nadie en las oficinas de Arc System Works se hubiera imaginado.

A pesar de que tras Super Battle opera del 2006 el número de jugadores de Hokuto no Ken cayó drásticamente, la difusión de videos en plataformas como Nico Nico Douga mostrando lo roto de los combos y las burlas entre jugadores en los arcades de Nakano TRF revivieron el título. Lo que empezó como un error de programación terminó transformando un juego extremadamente roto en un clásico absoluto que, 21 años después, sigue teniendo una comunidad activa.

Este es el archivo del último torneo de Hokuto no Ken en el mítico evento de juegos de pelea Tougeki – Super Battle Opera.

Cuando el rival rebota como pelota de básquetbol y otros «milagros» del código

Uno de esos comportamientos extraños —y célebres— que tenían los personajes del juego de peleas de Hokuto no Ken se conoce popularmente como el «básquetbol». Sin embargo, la idea original de Anbe era evitar los combos infinitos programando un sistema donde, a mayor cantidad de golpes recibidos, mayor fuera la gravedad aplicada al personaje para que terminara cayendo al suelo. Lamentablemente, la gravedad combinada con la física de rebote por caídas desde cierta altura generó un efecto colateral imprevisto. Los personajes comenzaron a rebotar contra el piso una y otra vez, permitiendo combos que duraban hasta que la vida del que recibía el combo se agotaba.

Dos semanas después del lanzamiento del juego de peleas de Hokuto no Ken en Japón, el equipo de desarrollo se enteró del fallo y, al ir a las salas de arcade, comprobaron con sus propios ojos cómo los jugadores azotaban a los personajes contra el suelo como si estuvieran en una final de la NBA. A esto se le sumó el caso de Toki, el personaje más poderoso del juego. Su técnica de esquive, el Hokuto Musou Ryuubu, no tenía tiempo de recuperación. Aunque pensaron en equilibrarlo o imponerle penalizaciones como escupir sangre por su enfermedad, decidieron dejarlo tal como estaba porque «era muy divertido de jugar». Bueno al final si que fue divertido…

Una libertad de diseño, que los esports nos han quitado

El sentido del humor —o la lógica particular del equipo de desarrollo del juego de pelea de Hokuto no Ken— no se detuvo en las reglas de los combos. Por ejemplo, al momento de diseñar a Jagi, los programadores según Anbe Decidieron que su animación de guardia fuera cubrirse con una estatua de piedra. Después de decidir eso, surgió la conversación de: “Bueno, si Raoh lo muele a golpes, una estatua de piedra se terminaría rompiendo, ¿no?”. Por eso, según dijo Anbe, le agregaron esa animación donde la estatua se rompe si recibe cierta cantidad de bloqueos, a pesar que esa no es una mecánica global del juego.

Otras de estas decisiones de diseño similar a la de Jagi afectó a Mamiya, el único personaje femenino del juego de pelea de Hokuto no Ken. Cuando el equipo debatió su inclusión para aportar variedad al plantel, surgieron dudas sobre la fuerza de sus movimientos. Según Anbe, «Eso fue intencional. Pensamos que, por el nivel de entrenamiento en artes marciales y la complexión física de Mamiya, sería imposible que pudiera lanzar a personajes como Kenshiro o Raoh».

Bajo el argumento de que la técnica y complexión física de Mamiya, el equipo de desarrollo del juego le negó la capacidad de tener un agarre normal ante personajes como como Kenshiro o Raoh. Este tipo de decisiones creativas que se alinean con el guión son —hoy en día— imposibles de ver. Ya que, condenarían al juego que las tenga a no tener «una escena competitiva».

El fenómeno de la especulación de juegos retro también afecta a la FGC

Aunque parezca imposible, sobre todo en un ambiente tan controlado por la competencia de alto nivel, la devoción de los jugadores por el juego de pelea de Hokuto no Ken ha alcanzado matices que rozan lo cómico. Este año, K.I, tras coronarse campeón en la EVO Japan 2026, tenía la noble intención de utilizar el dinero de su premio para comprar una placa de arcade del juego y donarla. No obstante, el jugador confesó que su misión se ha visto frustrada repetidamente. Esto debido a que en sitios de subastas como Yahoo y Mercari, un comprador anónimo le gana la oferta en el último segundo, dejándolo con las manos vacías en una suerte de rivalidad silenciosa.

Lo más sorprendente es que la historia de Hokuto no Ken sigue escribiéndose sin necesidad de parches de actualización. A pesar de llevar más de dos décadas sin recibir una sola modificación en su código, la comunidad no deja de competir y divertirse. Adicionalmente, hace poco se descubrió una técnica con Mamiya que ha hecho que se replantee la forma en la que se juega con ella. Así que al igual que grandes juegos del genero como Street Fighter II, el juego de pelea de Hokuto no Ken —se puede decir— que es uno de esos «accidentes felices» que hay dentro del generó de los juegos de pelea.