Lo sabemos, es un juego claramente clasificado para adultos por motivos como violencia gráfica –gran parte opcional– y temas sugestivos. Específicamente, la ESRB señala que Grand Theft Auto VI incluye sangre y violencia explícita, violencia intensa, humor para adultos, desnudez, lenguaje soez, contenido sexual explícito, consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, bañarse es una actividad perfectamente natural y la desnudez en tal acto usualmente no implica connotaciones sexuales. Al parecer Japón, de todos los países, irónicamente no piensa igual y tampoco puede permitirse que Jason y Lucía se bañen completamente desnudos.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Grand Theft Auto 6. Seguir

GTA 6 Japanese version censored shower scene. lol pic.twitter.com/TPk4qHZ9er — Genki✨ (@Genki_JPN) November 20, 2026

En las versiones occidentales de GTA 6, solo vemos la parte posterior de Jason o Lucía mientras se duchan, incluidos sus glúteos. Podemos mover el ‘stick’ izquierdo para enjabonarse, pero no es posible girar la cámara más allá de eso. En las versiones japonesas, esta desnudez total no es una opción y fue censurada. También hay diferencias notables en cuanto a contenido sangriento entre las versiones japonesa y occidental de GTA 6. En el menú de configuración de pantalla, es posible ajustar la intensidad de la sangre y la violencia gráfica en una escala de ‘baja’ a ‘alta’, pero esta opción fue eliminada de la versión japonesa.

CERO (Computer Entertainment Rating Organization) es el organismo encargado de la clasificación por edades de los videojuegos en Japón. En esta, GTA 6 recibió la categoría Z para mayores de 18 años, la clasificación más alta que otorga CERO. En este contexto, es posible que la ropa interior que lleva Jason mientras se ducha sea el resultado de una medida de precaución adicional por parte de Rockstar Games, con el fin de garantizar que el juego obtuviese la certificación de CERO a tiempo para su lanzamiento a nivel mundial.

Sea como sea, no deja de ser curioso que en Japón no puedan bañarse tranquilos con el atuendo que llegaron al mundo.