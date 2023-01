A comienzos de enero, un preocupante rumor se esparció por la comunidad del popular juego asimétrico de terror. Según algunas fuentes usualmente confiables, el asesino canibal Leatherface de La masacre de Texas abandonaría la tienda de Dead by Daylight y ya no se podría conseguir. Afortunadamente, parece que eso no ocurrirá.

El rumor fue propagado por filtradores usualmente confiables como la cuenta de Twitter DbDLeaks, conocida por revelar contenido del juego semanas antes de que se hiciera oficial. En una publicación hecha el 6 de enero de 2023 en Reddit, Twitter y Discord, dijeron tener confirmación de que el personaje creado por Tobe Hopper para la película de 1974 saldría del juego.

Esto parecía tener sentido. Después de todo hay un juego de La masacre de Texas en desarrollo y eso podría crear un conflicto con la licencia. Algo similar ocurrió con el contenido de Stranger Things, que fue removido de la tienda de Dead by Daylight a mediados de 2021.

Pero todo indica que el buen Bubba seguirá en el juego. La cuenta oficial de este título en Twitter realizó una publicación diciendo que «él no va para ningún lado».

Y'all, he's not going anywhere. pic.twitter.com/6VEhnQipDk — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) January 17, 2023

Esto fue luego replicado por la cuenta oficial en español del juego, que declaró literalmente que «está enganchado a DbD» y pide a sus lectores que sigan los canales oficiales, insinuando que pueden ser engañados de otro modo.

No se preocupen, El Caníbal no irá a ninguna parte por lo pronto – Él está enganchado a DbD.

Si quieres evitar perderte en la Niebla, sigue nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/NOsTnil6TQ — Dead by Daylight ES (@DeadByBHVR_ES) January 17, 2023

En resumen, el caníbal Leatherface de La masacre de Texas seguirá disponible para ser adquirido en la tienda de Dead by Daylight pese a los rumores de que desaparecería. Seguiremos pendiente de más información sobre el nuevo juego que protagonizará este personaje y del título de Behaviour Interactive, en el que muy pronto comenzará un evento de año nuevo chino.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter