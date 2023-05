Dead by Daylight: todos los anuncios de la presentación del aniversario 7

La reciente filtración que reveló la llegada de Nicholas Cage, el nuevo asesino Singularidad y el superviviente Gabriel Soma a Dead by Daylight forzó a Behaviour Interactive a adelantar su presentación del aniversario 7 del juego y del capítulo 28. Esto es lo que llegará al juego en el futuro.

Pueden ver la presentación completa a continuación.

No olviden usar el código DBD7 en el juego para redimir 400.000 Puntos de sangre.

Mapa de ruta de 2023 – 2024

Ya habíamos dado una mirada al mapa de ruta que detallaba el contenido que llegará al juego durante el próximo año.

Aclararon que dos de los nuevos asesinos que llegarán a Dead by Daylight pertenecen a dos importante licencias. No revelaron cuáles son pero los fanáticos rumorean que podrían ser Alien y Depredador.

Revelación del capítulo 28: Transmisión final

Aunque ya lo habíamos visto gracias a la filtración, Behaviour aprovechó la presentación de aniversario 7 para revelar oficialmente el avance del Capítulo 28: Transmisión final que introduce a Dead by Daylight el nuevo asesino La Singularidad y al superviviente Gabriel Soma.

Este capítulo nos lleva a un escenario de horror de ciencia ficción en un posible futuro en un planeta lejano en el que una inteligencia artificial se ha revelado contras los tripulantes de una nave espacial varada. ¿Tendrá algo que ver con las ruinas de una vieja civilización alienígena en el planeta?

La Singularidad usa ‘biopods’ en los que divide su conciencia para sorprender a un superviviente e infectarlos, que a su vez pueden infectar a otros supervivientes.

El contenido del capítulo 28: Transmisión final estará disponible en el servidor de pruebas el martes 23 de mayo y estará en vivo para todos los jugadores de Dead by Daylight el 13 de junio de 2023.

Mejoras de jugabilidad y calidad de vida

Durante el resto del año podemos esperar las siguientes mejoras de jugabilidad y calidad gradualmente mediante actualizaciones a Dead by Daylight.

Cambios a los mapas para que sean más equilibrados y no sean vistos como favorecedores hacia los asesinos o los supervivientes.

Para evitar que los asesinos hagas «face-camping» —que se queden frente a un superviviente en el gancho esperando a que muera— ahora los ganchos tendrán un medidor que se llena basado en la distancia a la que se encuentra el asesino.

Los ‘presets’ de equipo y ventajas serán más fáciles de manejar gracias a una función de búsqueda.

Si un usuario se desconecta, será reemplazado por un ‘bot’ para que la partida no se interrumpa o los supervivientes queden en desventaja.

Agregarán Tarjetas de jugador personalizables.

Respuestas a los reportes hechos por los jugadores.

Cómic de Dead by Daylight

El tomo 1 del cómic basado en el videojuego —el cual narrará el origen del asesino conocido como La Legión— se pondrá a la venta en junio de 2023. Tendrá diferentes portadas y un código para reclamar un colgante exclusivo en el juego.

El tomo 2 llegará en julio y más adelante los tomos 3 y 4.

Nuevos juegos de Dead by Daylight

Siguiendo el ejemplo del inesperado Hooked by You, Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn) está desarrollando un nuevo juego para un solo jugador basado en el universo y la mitología de Dead by Daylight.

Midwinter Entertainment (Scavengers) también está trabajando en un nuevo título de la franquicia. Será un juego multijugador cooperativo.

Nos gustaría que estos proyectos salgan adelante y tengan tanto éxito como los de Riot Forge.

Lo que viene a la tienda en 2023

Como ya sabíamos, este año llegarán colecciones cosméticas inspiradas en las bandas de rock Iron Maiden y Slipknot. La primera girará en torno a la mascota de la banda Eddie y la segunda estará basada en las máscaras de sus integrantes.

También vimos de nuevo algunos de los diseños hechos por la desarrolladora japonesa Ikumi Nakamura (Okami, The Evil Within) para Dead by Daylight. Serán cosméticos para Yui, La Legion (Julie) y El Oni.

Con ese peinado, creemos que Yui se parece a la misma Nakamura.

Y no podíamos dejar atrás la colaboración con el clásico juego Naughty Bear.

Así será el evento de celebración del aniversario 7 en Dead by Daylight

Después de tres semanas de preparación con eventos y sorpresas, la capilla del Padre Campbell tendrá un rediseño visual para la celebración. También habrán 12 nuevas máscaras para 12 nuevos personajes. Pueden ver cuales serán en la imagen a continuación.

Nea y el Pueblerino serán los protagonistas del evento y tendrán trajes especiales. Todos los cosméticos de la pasada mascarada estarán disponibles en la tienda.

Nicolas Cage en Dead by Daylight

Sí, ya lo sabíamos gracias a una filtración, pero ahora sabemos más detalles de este inesperado cameo.

Nicolas Cage será un superviviente y protagonizará su propio capítulo sin estar acompañado por un asesino. También revelaron que atrajo la atención de la Entidad, que lo arrastró a la Niebla tras realizar una actuación especialmente intensa-

Fuente: canal oficial del juego en YouTube