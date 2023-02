Dead by Daylight: el capítulo ‘Herramientas de tormento’ tendrá un nuevo asesino, fans creen que es Terminator

Junto a un blog de los desarrolladores en el que anunciaron mejoras visuales para el Bosque rojo, mejoras a los ‘bots’ y cambios a las ventajas, también dieron pistas sobre el nuevo capítulo del juego. Dead by Daylight recibirá muy pronto el capítulo ‘Herramientas de tormento’ (‘Tools of torment’) con un nuevo asesino y el avance tienen a muchos pensando que podría ser el T-800 de Terminator. Para bien o para mal, están equivocados.

Demos una mirada a ese ‘teaser’.

Lo aceptamos, ver un cráneo con una luz roja sí nos hace pensar en los peligrosos robots asesinos de Skynet.

¿El nuevo asesino de Dead by Daylight es un Terminator?

A pesar de los rumores, la respuesta es un rotundo no. El cráneo que vemos en el video parece ser un cráneo humano, no robótico, y la luz no está en sus ojos, como es tradición en la franquicia.

Sin embargo, eso no significa que el nuevo personaje no esté inspirado en la icónica interpretación de Arnold Schwarzenegger.

De acuerdo al sitio web de filtraciones Leaks by Daylight, el nuevo asesino estaría inspirado en máquinas robóticas de películas de terror. Los T-800 definitivamente serían una inspiración para este, igual que la reciente M3GAN. Además, un tomo reciente habla de «un asesino biomecánico cubierto por cabezas decapitadas que hablan en diferentes idiomas y creado con los restos metálicos de máquinas de guerra».

No pasará mucho tiempo antes de que lo conozcamos. El nuevo asesino, que no será el T-800 de Terminator, y demás sorpresas del capítulo ‘Herramientas de tormento’ (‘Tools of torment’) de Dead by Daylight serán reveladas en un nuevo avance el miércoles 15 de febrero de 2023.

De todos modos no es uno de los 10 personajes que más deseamos ver en el juego.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube