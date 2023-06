Durante una presentación especial en directo para celebrar su numerosa comunidad de fanáticos LGBTI y recaudar fondos para el proyecto de apoyo It Gets Better, los desarrolladores de Dead by Daylight presentaron varios códigos de recompensas temáticas del orgullo LGBTI, amuletos, Fragmentos iridiscentes y puntos de sangre gratis.

Vamos a compartir los códigos para amuletos y recompensas gratis de este evento del orgullo LGBTI para Dead by Daylight con ustedes, pero redímanlos pronto porque solo estarán activos por tiempo limitado.

LEGENDIRI : 100 Fragmentos Iridiscentes

: 100 Fragmentos Iridiscentes LOVEISLOVE : 200.000 Puntos de sangre

: 200.000 Puntos de sangre FLAGB : amuleto de la bandera bisexual

: amuleto de la bandera bisexual FLAGP: amuleto de la bandera pansexual

FLAGT : amuleto de la bandera transgénero

: amuleto de la bandera transgénero ISFLAG: amuleto de la bandera intersexual

GFLAGF : amuleto de la bandera género fluido

: amuleto de la bandera género fluido GFLAGQ: amuleto de la bandera género ‘queer’

NBFLAG : amuleto de la bandera género no binario.

: amuleto de la bandera género no binario. KINDRD: amuleto ‘Mirada de orgullo’

¿Cómo canjear códigos en Dead by Daylight?

Abran el juego en cualquier plataforma. Entren al menú de la tienda. En la sección «Destacado», en la esquina superior derecha de la pantalla, hay una opción que dice «Canjear código«. Accedemos allí Ingresan el código de recompensa que les dimos, uno por uno.

Recientemente revelamos todas la novedades que este juego tendrá en torno a su celebración de aniversario 7, incluyendo al nuevo asesino ‘La Singularidad’, el nuevo sobreviviente, futuras colaboraciones y la próxima aparición sorpresa del actor Nicolas Cage. Pueden descubrir todo al respecto siguiendo este enlace.

Fuente: canal oficial de Dead by Daylight en YouTube