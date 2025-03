Dead by Daylight: cuando estará disponible y cuáles son las habilidades (perks) de Kaneki Ken «El Ghoul»

La semana pasada conocimos que Behaviour Interactive ha perdido la licencia de Hellraiser y cómo este suceso impacto a Dead by Daylight. Ahora, gracias al blog de PlayStation, hemos conocido que Kaneki Ken —el protagonista del manga Tokyo Ghoul de Sui ishida— se unirá a la plantilla de asesinos de Dead by Daylight.

¿Cuándo estará disponible Kaneki Ken de Tokyo Ghoul en Dead by Daylight?

Sí son fanáticos de Tokyo Ghoul y no pueden esperar para controlar a Kaneki Ken, les contamos que la espera no será mucha, ya que, el protagonista de Tokyo Ghoul estará disponible en Dead by Daylight a partir del miércoles 2 de abril de 2025.

Para aquellos que no estén familiarizados con la franquicia Tokyo Ghoul, la historia se desarrolla en un mundo donde humanos y ghouls coexisten. Los ghouls son criaturas que se alimentan de carne humana para sobrevivir. Ken Kaneki, un estudiante universitario, amante de los libros, se convierte en un híbrido entre humano y ghoul. Esto tras un trasplante de órganos de un ghoul fallecido. En la obra de Sui ishida, Kaneki Ken explora una lucha interna por aceptar su nueva identidad y mantener su humanidad mientras se enfrenta a los peligros de ambos mundos. Sin embargo, en Dead by Daylight veremos una versión de Kaneki Ken engullido por la maldad de su parte ghoul.

¿Cuáles son las habilidades (Perks) de Kaneki Ken «El Ghoul» en Dead by Daylight?

Maleficio « Nada Más que Miseria « Después de que dañes a los supervivientes 8/8/8 veces con ataques básicos, un tótem apagado se convierte en un tótem hexagonal. Como resultado se malderirá a todos los supervivientes. Cuando dañas a un superviviente con un ataque básico, obtienen 5/5/5% de Obstaculizado durante 10/12.5/15 segundos. Los efectos duran hasta que el tótem hexagonal sea limpiado.

« « « Entrelazados para siempre » Cuando un superviviente recibe daño, obtienes 1 ficha, hasta 6/7/8. Por cada ficha, recoges, sueltas y cuelgas supervivientes un 4% más rápido.

» « Ninguno es Libre » Cuando cuelgas a un superviviente por primera vez, obtienes 1 ficha, hasta 4. Cuando todos los generadores están completados, por cada ficha, todas las ventanas y paletas verticales se bloquean para todos durante 12/14/16 segundos.

Habilidades especiales de Kaneki Ken «El Ghoul»

Salto Kagune

Usa el botón de Poder para cargar y lanzar el Kagune. Estos son tentáculos que se adhieren a cualquier superficie vertical —dentro del alcance— y tiran rápidamente al Ghoul hacia adelante. Después de completar un salto, el Kaneki tiene una oportunidad de hacer un segundo Salto Kagune consecutivo o poner la habilidad en enfriamiento usando el botón de habilidad activa. Si el segundo salto consecutivo del Ghoul apunta a un superviviente, realizará un ataque de agarre. Los ataques de agarre dañan a los supervivientes si están sanos; infligen Heridas Profundas; y dejan una Marca Kagune. Realizar un ataque de agarre también activa el Modo Enfurecido.

Modo Enfurecido

Mientras está Enfurecido, El Ghoul puede realizar hasta tres Saltos Kagune consecutivos y puede saltar sobre bóvedas más rápidamente si lanza su Kagune a un superviviente. El Modo Enfurecido permanece activo mientras haya supervivientes afectados con la Marca Kagune. Los supervivientes marcados perderán su marca si están completamente Vendados, o si son derribados. En este modo, Kaneki no puede atacar con agarre a los supervivientes marcados. Una vez que no queden supervivientes marcados, comienza una cuenta regresiva. Cuando esta termina, el Modo Enfurecido acaba. Un ataque de agarre perfectamente sincronizado agregará tiempo extra a la cuenta regresiva. Finalmente, la cuenta regresiva se pausa mientras nos encontremos cargando a un superviviente.

Fuente: blog oficial de PlayStation