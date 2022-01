Dead By Daylight celebra el estreno de Scream con Ghostface

El asesino de ‘la máscara de la muerte’ no es solo famoso por las películas, también es bastante reconocido por sus apariciones en varios videojuegos. Además de su sorpresiva aparición en Call of Duty, Ghostface es uno de los personajes favoritos de los jugadores de Dead by Daylight y muchos creían que este título iba a celebrar el estreno de la quinta película de Scream con un evento especial.

Tristemente, no fue así. No tenemos un evento, pero los jugadores de Dead by Daylight que quieran agregar a Ghostface a su colección van a poder comprarlo por un precio reducido, así como sus mejores ‘skins’ o apariencias.

Para comenzar, el capítulo de Ghost Face se encuentra a mitad de precio hasta la 1:00 a.m. (hora de Colombia) del lunes 24 de enero de 2022. Pero aquí viene otra decepción: esta rebaja está solo disponible en Steam. Podemos comprarlo a 4.950 pesos colombianos en esa plataforma.

Lo que sí tiene rebajas para todas la plataformas son las ‘skins’ o apariencias de Ghostface, el asesino de Scream, en la tienda interna de Dead by Daylight:

Icebound Phantom (muy raro) – 20% de descuento

Scorched Ghost Face – (muy raro) – 30% de descuento

Viper Ghost – (muy raro) – 50% de descuento

Classic Ghost Face – (muy raro)– 50% de descuento

Slash Enthusiast – (muy raro) – 50% de descuento

Raining Blood – (muy raro) – 50% de descuento

Frozen Ghost Face – (poco común) – 50% de descuento

Red Hot Ghost Face – (poco común) – 50% de descuento

Nos hubiera gustado más tener un evento protagonizado por este asesino, pero estas son buenas ofertas para aquellos que quieran comprar el personaje o para quienes lo tienen como ‘main’ y desean sus diferentes apariencias. Estas ofertas también terminarán el 24 de enero.

Pronto podrán encontrar nuestra reseña de la nueva película de Scream en GamerFocus.

Fuente: sitio web oficial del juego