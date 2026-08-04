Estas son las habilidades y ‘perks’ del nuevo asesino La Sentencia y la nueva sobreviviente Aurora en Dead by Daylight

En agosto de 2026 llegan a Dead by Daylight nuevos personajes originales como parte de un capítulo «Coro del Pecado» creado en colaboración con los mismos jugadores: el nuevo Asesino La Sentencia y la nueva sobreviviente Aurora. Vamos a conocer cuáles van a ser sus habilidades y ventajas (‘perks’) cuando lleguen al juego.

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Esta información esta basada en la PTB o servidor de pruebas y está sujeta a cambios. Es posible que algunos nombres o detalles no sean iguales cuando estén finalmente disponibles.

Nuevo Asesino: La Sentencia

Habilidades (Poderes)

LUZ DIVINA – Mantén presionado el botón de Poderpara invocar Luz Divina durante un máximo de 3 s. La luz se desplaza alejándose de La Sentencia y se controla con la cámara. Mientras la controlamos podemos atravesar obstáculos, pero no daña a los sobrevivientes hasta que presionamos el botón de ataque. En ese momento se arroja hacia adelante, dañando y aplicando el estado ‘Herejía’ a los sobrevivientes que alcance.

Presiona el botón de Habilidad Secundaria para Exiliar a un Hereje en estado moribundo. Si tiene 2 estados de Gancho, morirá en su lugar. Exiliar a un Superviviente le otorga un estado de Gancho. Al Exiliar a un Hereje se activan los dos Santuarios del Juicio más cercanos, se aplica el estado Instinto Asesino sobre los sobrevivientes con Herejía y se gana el estado Entusiasta, que mejora la efectividad de Luz Divina aumentando su tamaño, duración y reduciendo su tiempo de enfriamiento.

Estado Herejía : se obtiene al ser golpeado por Luz Divina o al provocar a La Sentencia (agacharse repetidamente, hacer gestos o permanecer en la zona de salida sin huir. Los Herejes sufren Skill Checks especiales al reparar Generadores. Los resultados de un Skill Check bueno hacen que el Generador pierda parte de su progreso. Para comenzar a reducir su herejía, los afectados pueden Arrepentirse en un Santuario del Juicio.

: se obtiene al ser golpeado por Luz Divina o al provocar a La Sentencia (agacharse repetidamente, hacer gestos o permanecer en la zona de salida sin huir. Los Herejes sufren Skill Checks especiales al reparar Generadores. Los resultados de un Skill Check bueno hacen que el Generador pierda parte de su progreso. Para comenzar a reducir su herejía, los afectados pueden en un Santuario del Juicio. Exilio funciona como un Gancho, pero no activa ventajas relacionadas con Ganchos. Los Supervivientes exiliados reciben un Colgante del Buscador y se ven en un lugar lleno de Semillas del Castigo, que reducen el temporizador de sacrificio del Superviviente en un segundo cuando lo golpean, y Almas Exiliadas que pueden ser recolectafas usando el botón de Objeto con el colgante. Por cada Alma recogida (hasta un máximo de 10) obtienen 0.5 s adicionales de las protecciones estándar tras ser desenganchados (10% de Celeridad, Resistencia y Elusivo), pero dejan de otorgar protecciones adicionales una vez que todos los Generadores han sido completados. Además, los Supervivientes que no estén en Exilio pueden Rezar en un Santuario del Juicio activo (resaltado en rojo) para rescatar a los Supervivientes Exiliados.

También podemos ver la animación de su ‘memento mori’ en esta publicación de la cuenta de Twitter DBDInfoEs.

Memento mori de La Sentencia. pic.twitter.com/OrQPfkTyq3 — Dead by Daylight Info Es (@DBDInfoEs) August 4, 2026

Ventajas (‘Perks’)

Testigo Celestial: Cada 30 segundos, si la Obsesión se encuentra al menos a 40 metros de ti, ves su Aura durante 2/2.5/3 s. De lo contrario, el Superviviente más alejado se convierte en la Obsesión.

Maleficio: A tu Merced – La primera vez que un Superviviente obtiene un estado de Gancho, un Tótem Apagado se enciende.Cada vez que un Superviviente corriendo obtiene Celeridad dentro de 32 m de ti, recibes una notificación. Los Supervivientes corriendo no pueden obtener más de un 25/20/15% de Celeridad al mismo tiempo.

Aniquilación – Cada vez que dañas un Generador, por cada Carga que tenga, este retrocede un 2% más rápido. Enfriamiento: 55/50/45 segundos

Nueva sobreviviente: Aurora

Ventajas (‘Perks’)

Frutos de tu Esfuerzo – Cada vez que se completa un Generador, obtienes 1 Ficha. Cada vez que terminas de reparar un Generador, por cada Ficha obtienes un 5% de Celeridad durante 2 segundos y 10/15/20% de progreso de curación.

Grito de Salvación – Cada vez que el Asesino inicia una persecución contigo ves las Auras de los demás Supervivientes durante 1/2/3 segundos. Los Supervivientes que no están siendo perseguidos ven tu Aura y la del Asesino durante 5 segundos.

Bendición: Decisión – Mientras estés junto a un Tótem, usa el botón de acción para bendecirlo y crear un Tótem Bendito único que combina todos tus Tótems Benditos.Los Generadores dentro del alcance del Tótem:

Retroceden un 50% más lento.

Se reparan un 8/9/10% más rápido.

Los Supervivientes dentro del alcance ven las Auras de los Generadores afectados.

Tanto el nuevo Asesino La Sentencia y la nueva Superviviente Aurora llegarán oficialmente a Dead By Daylight como parte del capítulo Coro del Pecado el martes 25 de agosto de 2026.

Dead by Daylight es un juego de horror multijugador asimétrico disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.