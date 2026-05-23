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Tras años de espera, Dead by Daylight por fin recibe a Jason de Viernes 13, pero no digan de qué película viene o tendremos problemas legales

El asesino del... ¿sábado 23?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Entre todos los íconos del cine de horror, ninguno tenía más sentido para aparecer en el título multijugador asíncrono de Asesinos y Supervivientes Dead by Daylight que Jason Voorhees de la serie de películas Viernes 13. Pero a pesar de que todos los demás ‘slashers’ se pasaron por el juego —Freddy Krueger, Leatherface, Michael Myers y muchos más— el asesino de la máscara de hockey seguía sin llegar. Pasaron 10 años, pero por fin vamos a escuchar el «ki ki ki ma ma ma» en el Reino del Ente.

Tras una campaña de expectativa de varios días que tuvo a los jugadores especulando sobre si habría una colaboración con Jason o con Pennywise, Behaviour Interactive reveló mediante un ‘streaming’ en vivo de una cabaña en medio del bosque que el próximo asesino en llegar al juego será Jason Voorhees.

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Como pudieron darse cuenta, la fecha de lanzamiento del capítulo de Jason en Dead by Daylight será el martes 16 de junio de 2026, pero conoceremos sus habilidades y más detalles sobre su llegada un par de semanas antes cuando se lance la PTB o servidor de pruebas.

¿Por qué se demoraron tanto en agregar este personaje al juego? Inicialmente fue un tema de competencia. En 2017 salió el juego multijugador asíncrono Friday The 13th con mecánicas de juego similares, pero un año después se detuvo la producción de nuevo contenido para este debido a una batalla legal por los derechos sobre el personaje.

Durante años, el tema sobre los derechos sobre la marca Viernes 13 y sobre el personaje de Jason Voorhes estuvieron en un limbo complicado y eventualmente fueron separados, de modo que se trata de dos propiedades intelectuales diferentes, al menos a nivel legal. Es por esto que el anuncio de este nuevo personaje dice «Dead by Daylight x Jason» y no «x Viernes 13». Se negociaron los derechos sobre el personaje, no sobre la franquicia.

En este momento no sabemos cómo va a afectar esto el contenido del juego en sí. ¿Será que no podremos ver elementos icónicos como las otras máscaras del personajes? ¿La cabeza de Pamela Voorhees? ¿Podremos tener a Tommy Jarvis como sobreviviente? Tendremos que esperar unos días para saberlo a ciencia cierta.

Por lo pronto y aunque en general consideramos que esta clase de juegos abusa mucho de los ‘crossover’, nos alegra la llegada de Jason a Dead by Daylight. Era el que faltaba para completar la colección y aunque ya teníamos al Trampero (un personaje claramente inspirado en él), no era lo mismo.

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Dead by Daylight es un juego de horror multijugador asimétrico disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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