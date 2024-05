Dead by Daylight: nuevo asesino Vecna, modo de juego 8v2, superviviente Aestri y más

Tal como se reveló hace unos días, Dead by Daylight tendrá una colaboración con Calabozos y Dragones y gracias a la presentación especial del aniversario 8 nos enteramos que el nuevo asesino será el hechicero Vecna y lo acompañarán dos supervivientes sacados de D&D, el nuevo juego gratis What The Fog, el mapa de ruta del año 9, un nuevo modo de juego y muchas sorpresas más.

Una de las noticias más esperadas es que el juego finalmente tendrá progreso cruzado el tercer trimestre de 2024.

Pueden ver la presentación completa con subtítulos en español aquí.

Colaboración con Calabozos y Dragones

Vecna, Aestri y el nuevo mapa de la colaboración entre Dead by Daylight y Calabozos y Dragones estará disponible a partir del lunes 3 de junio de 2024. Quienes tengan acceso al PTB o servidor de pruebas podrán dar una mirada a las novedades desde la tarde del 14 de mayo.

Pueden ver el tráiler cinematográfico de este ‘crossover’ a continuación.

Nuevo asesino: Vecna

No, no se trata del villano de Stranger Things, sino del personaje que inspiró su nombre.

Pueden ver su «hoja de personaje» a continuación.

Nueva superviviente: Aestri Yazar

El nuevo asesino Vecna no es el único personaje de Calabozos y Dragones que llega a Dead by Daylight, pues lo acompaña una nueva superviviente: la bardo elfa Aestri Yazar.

Nuevo mapa

El mapa es un calabozo controlado por Vecna en el que realiza experimentos con ciencias y magias oscuras para descubrir la forma de escapar del Ente.

Hay una nueva mecánica: Pasaje. Encontraremos puntos de teletransporte que nos permite movernos rápidamente por el mapa.

Nuevo modo de juego: dos contra ocho

La nueva forma de jugar DbD será para 10 jugadores: Dos asesinos contra ocho supervivientes.

En este modo de juego los ‘perks’ serán reemplazado por un nuevo sistema de clases y tendremos jaulas en vez de ganchos. Nos enteraremos de más sobre esta modalidad en una presentación especial en julio de 2024. Ese mismo mes estará este modo de juego en vivo.

Por lo pronto podemos adelantar que solo podremos elegir entre los cinco asesinos originales.

Nuevo juego: What the Fog

Anunciaron un nuevo juego ‘spin-off’ de Dead by Daylight llamado What the Fog. Este es un juego gratis que obtendremos simplemente por crear una cuenta de Behaviour. Si ya la tienen, pueden descargarlo gratis simplemente iniciando sesión con ella.

Esta oferta es limitada a 2 millones de copias.

Si no logran obtenerlo gratis, pueden comprarlo por 13.500 pesos colombianos en Steam.

Proyecto T y The Casting of Frank Stone

Dimos una mirada muy temprana al desarrollo del nuevo juego PvE conocido como ‘Proyecto T’.

También pudimos ver un nuevo tráiler del otro juego nuevo de DbD.

Gracias al tráiler nos enteramos que controlaremos a un grupo de jóvenes cineastas que planean hacer una película en un molino relacionado con asesinatos y desapariciones años atrás.

The Casting of Frank Stone saldrá a la venta en 2024 y ya se puede agregar a la lista de deseados en Steam.

Novedades del evento ‘Mascarada retorcida 2024’

Estas son las novedades que conseguiremos participando en el evento de aniversario 8 de Dead by Daylight. Este se celebrará en junio de 2024.

Trix finalmente se revelará a los jugadores. No será un personaje controlable.

Cada vez que se acumulen dos puntos en una partida, se activa un «truco de Trix» que dará beneficios o perjudicará a todos los jugadores.

Ya no es necesario escapar de la partida con una invitación para ganar recompensas. Podemos gastarlas activando un modo silencioso u otras ventajas.

Todas las máscaras regresarán.

Dos trajes nuevos que se pueden conseguir gratis, participando en el evento.

Nuevo traje especial para ‘La cerda’, de la colaboración de Saw.

Créditos del evento solo por iniciar sesión.

Mapa de ruta del año 9 de Dead by Daylight

Durante el próximo año del juego recibiremos cuatro capítulos más:

Calabozos y Dragones en junio : nuevo asesino Vecna y la superviviente Aestri Yazar junto a un nuevo mapa.

: nuevo asesino Vecna y la superviviente Aestri Yazar junto a un nuevo mapa. Colaboración en agosto : con un nuevo asesino y un nuevo superviviente.

: con un nuevo asesino y un nuevo superviviente. Capítulo original en diciembre : con un nuevo asesino, un nuevo superviviente y un nuevo mapa.

: con un nuevo asesino, un nuevo superviviente y un nuevo mapa. Colaboración en marzo de 2025: con un nuevo asesino.

El nuevo modo de juego 2 contra 8 llegará en julio y tendremos un nuevo modificador al modo principal en septiembre.

¿Colaboración con Castlevania?

Ya se había rumoreado que el Drácula de Castlevania sería el próximo asesino de Dead by Daylight. Aunque no lo confirmaron directamente, dieron pistas de que sí será así.

