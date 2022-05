Durante la presentación especial del aniversario 6 de Dead by Daylight nos pudimos enterar de nuevos detalles sobre el nuevo asesino y la superviviente del nuevo capítulo ‘Roots of Dread’ con el nuevo asesino The Dredge, dimos una mirada a los cosméticos de la colaboración con Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), más contenido de Resident Evil y conocimos el simulador de citas Hooked on You. Hasta vimos cómo serán los Funko Pop del juego.

Si lo desean, pueden ver el evento completo a continuación, pero debemos advertir que no tiene subtítulos en español.

Funko Pop

Durante el evento se anunciaron cuatro Funko Pop inspirados en personajes de Dead by Daylight: Cazadora, Claudette, Espectro y Doctor.

Todavía no tienen una fecha definida de lanzamiento, pero supuestamente llegarán a las tiendas este mismo año.

Colección crossover Dead by Daylight con Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

También pudimos dar una primera mirada a los atuendos inspirados en la serie de ‘anime’ Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Dwight asumirá un uniforme basado en Eren Jaeger, protagonista de la serie.

Zarina ocupará el rol de Hange.

Completando la colaboración de Dead by Daylight con Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), Oni tomará la apariencia del Titán acorazado.

Aunque no conocemos más detalles, sabemos que veremos más atuendos cuando la colaboración esté en vivo más adelante este mismo año. Seguramente también veremos colgantes y otros cosméticos basados en la misma serie de ‘anime’

Nuevo capítulo ‘Roots of Dread’

Este nuevo capítulo —que incluirá un nuevo asesino, superviviente y mapa— comenzará el martes 7 de junio de 2022, pero ya está disponible en el servidor de pruebas PTB. La historia se desarrolla alrededor de un pueblo que parece perfecto, pero los residentes ocultan un terrible secreto.

Tal como reveló una reciente filtración, el nuevo asesino de Dead by Daylight en el capítulo ‘Roots of Dread’ es The Dredge . Esta es una criatura inspirada en el ‘boogeyman’ o el ‘coco’, como lo conocemos aquí. Es la representación de los secretos y la oscuridad del pueblo. Tiene una biología imposible con múltiples apéndices y formas. La idea es que no podamos definir «qué es» al verlo.

Las habilidades de The Dredge en Dead by Daylight le permiten usar los lockers para teletransportarse. Ciclo Nocturno es una habilidad que envolverá a un superviviente en la oscuridad cuando se desata, haciendo que solo pueda ver al asesino y no qué lo rodea.

La nueva superviviente anunciada en el evento de aniversario 6 de Dead by Daylight, Haddie Kaur, ha aparecido en los archivos anteriormente.

Haddie es del norte de India, pero creció en Quebec, Canadá. Tiene la habilidad de ver los lugares en que el mundo de la Entidad se combina con nuestro mundo.

Nuevo mapa: Jardín del júbilo

El nuevo mapa del capítulo ‘Roots of Dread’, que llegará a Dead by Daylight junto a la superviviente Haddie Kaur y el nuevo asesino The Dredge, es una casa aparentemente normal en medio de un bosque creado por la Entidad. Su interior está retorcido y corrupto. Es la representación de toda la oscuridad de una aparente «comunidad perfecta».

Evento del aniversario 6 de Dead by Daylight: Twisted Masquarade

El evento con el que se celebrarán los seis años del juego comenzará el jueves 16 de junio de 2022. Al jugar vamos a conseguir invitaciones con los que podremos conseguir hasta 12 cosméticos. Estos son seis máscaras supervivientes y seis para los asesinos.

Tendremos desafíos de comunidad, desafíos personajes, los mapas estarán decorados para la celebración y habrán muchos cosméticos que podremos ganar. The Dredge y Maddie tendrán trajes especiales.

Hooked on You, un simulador de citas de Dead by Daylight

No es una broma. Este juego ‘spin-off’ llegará a Steam durante el tercer trimestre de 2022. Es desarrollador Psyop, el estudio responsable del gracioso I Love you, Colonel Sanders. El juego se tomará a los personajes con sentido del humor, pero respetando sus naturalezas y haciendo justicia a los fanáticos que lo pidieron.

Los personajes que aparecerán son Trampero, Cazadora, Espectro y Espíritu. Por supuesto, los fanáticos de inmediato se lamentaron la ausencia de El Bromista.

Quienes adquieran el simulador de citas Hooked on You recibirán un colgante único en Dead by Daylight. S

Nuevo capítulo de Dead by Daylight: Resident Evil Proyecto W

La misma filtración que reveló a The Dredge y Haddie Kaur dijo que en el futuro tendríamos un nuevo capítulo con más personajes de Resident Evil, y resultó ser cierto. Un futuro capítulo de Dead by Daylight se llamará Resident Evil: Proyecto W y llegará antes que termine 2022.

Dead by Daylight: Resident Evil™: PROJECT W. New Chapter coming 2022. pic.twitter.com/P90M2zkqHb — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) May 17, 2022

Si la filtración es certera, los personajes que llegarán con este capítulo serán Ada Wong (Superviviente), Rebecca Chambers (Superviviente) y Albert Wesker (Asesino).

Otros anuncios de la presentación de aniversario

Fuente: canal oficial del juego en YouTube