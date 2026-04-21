Dead by Daylight revela nuevas colaboraciones con Darkest Dungeon, Attack on Titan y Alien

A este juego de horror multijugador asimétrico le ha ido muy bien con las colaboraciones, así que no nos extraña que en esta ocasión no haya anunciado solo una, sino tres de golpe. Como parte del evento ‘Bloodbound’ (‘Unidos por la sangre’) Dead by Daylight reveló nuevas skins y objetos cosméticos ‘crossovers’ con las franquicias Darkest Dungeon, Attack on Titan y Alien.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Dead by Daylight. Seguir

Todas estas nuevas colaboraciones estarán disponibles en el juego a partir del martes 28 de abril de 2026 y pueden ver cómo serán en el tráiler a continuación.

La colaboración de Dead By Daylight con Darkest Dungeon agrega atuendos para los Asesinos La Enfermera y La Plaga y para los supervivientes Meg Thomas, David King, Vittorio Toscano y Zarina Kassir basados en personajes y enemigos del popular juego indie. Estos estarán disponibles en el Pase de Grieta.

Luego tenemos la colaboración con Attack on Titan. Este juego ya había recibido skins y objetos cosméticos basados en el popular manga y anime en el año 2022 que incluían skins para asesinos del Titán Acorazado y el Titán Martillo de Guerra. En esta ocasión tendremos como invitado especial la skin del Titán de Ataque, que será uno de los asesinos disponibles junto al Oni (skin Titán Acorazado) en una versión especial del modo 2 contra 8.

Finalmente tenemos una nueva colección de skins de Alien a la venta en la tienda de Dead By Daylight: Uniforme de Marine Colonial para Gabriel Soma y William Hudson para Ellen Ripley.

Ese es todo el nuevo contenido que llegará a Dead by Daylight como parte de las nuevas colaboraciones con Darkest Dungeon, Attack on Titan y Alien en el evento ‘Bloodbound’ (‘Unidos por la sangre’).

Dead by Daylight es un juego de horror multijugador asimétrico disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.