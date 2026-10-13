Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight

Los eventos de Halloween son una tradición en los videojuegos, pero en ninguno es tan importante como en el ‘juego como servicio’ de terror por excelente. Ya empezó el evento ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight y participando en este podemos conseguir montones de recompensas gratis entre las que se encuentran skins para el superviviente Shane Wiigwaas y el asesino El Pueblerino (The Hillbilly).

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Completando las misiones del evento podemos conseguir los siguientes atuendos:

Shane Wiigwaas – Zombie.Esq

El Pueblerino – Sugar Rush

Con las monedas que podemos ganar participando en el evento también podemos comprar los siguientes objetos:

Cabeza máscara del monstruo de Frankenstein para el Trampero

Cabeza máscara de alien para La Singularidad

Cabeza máscara de espantapájaros para Lo Desconocido

Camiseta ‘torax’ para Adam Francis

Camiseta ‘torax’ para Jeff Johansen

Camiseta ‘torax’ para Sable Ward

Insignia de Sane Wiigwaas Zombie.Esq

Banner de Sane Wiigwaas Zombie.Esq

Insignia del Pueblerino mascota Sugar Rush

Banner del Pueblerino mascota Sugar Rush

Amuleto de cuervo calabaza

Insignia de cuervo ‘Espiritu de Halloween’

El evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ estará disponible en Dead by Daylight entre el martes 13 de octubre y el martes 3 de noviembre de 2026. Tienen tiempo más que suficiente para conseguir todas las skins y recompensas cosméticas gratis.

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.