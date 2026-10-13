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Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight

El atuendo más aterrador del Pueblerino.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Los eventos de Halloween son una tradición en los videojuegos, pero en ninguno es tan importante como en el ‘juego como servicio’ de terror por excelente. Ya empezó el evento ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight y participando en este podemos conseguir montones de recompensas gratis entre las que se encuentran skins para el superviviente Shane Wiigwaas y el asesino El Pueblerino (The Hillbilly).

Completando las misiones del evento podemos conseguir los siguientes atuendos:

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  • Shane Wiigwaas – Zombie.Esq
  • El Pueblerino – Sugar Rush

Con las monedas que podemos ganar participando en el evento también podemos comprar los siguientes objetos:

  • Cabeza máscara del monstruo de Frankenstein para el Trampero
  • Cabeza máscara de alien para La Singularidad
  • Cabeza máscara de espantapájaros para Lo Desconocido
  • Camiseta ‘torax’ para Adam Francis
  • Camiseta ‘torax’ para Jeff Johansen
  • Camiseta ‘torax’ para Sable Ward
  • Insignia de Sane Wiigwaas Zombie.Esq
  • Banner de Sane Wiigwaas Zombie.Esq
  • Insignia del Pueblerino mascota Sugar Rush
  • Banner del Pueblerino mascota Sugar Rush
  • Amuleto de cuervo calabaza
  • Insignia de cuervo ‘Espiritu de Halloween’

El evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ estará disponible en Dead by Daylight entre el martes 13 de octubre y el martes 3 de noviembre de 2026. Tienen tiempo más que suficiente para conseguir todas las skins y recompensas cosméticas gratis.

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Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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