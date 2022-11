Los rumores decían que el próximo asesino del juego iba a ser parte de una colaboración con el juego de Ubisoft For Honor. Eso no resultó ser verdad, pero entendemos perfectamente a qué se debe la confusión. Ya conocimos las ventajas (‘perks’) y cuándo salen en Dead by Daylight El Caballero y Vittorio Toscano, los nuevos asesino y superviviente del capítulo ‘Forjados en la niebla’

Como siempre, empecemos dando una mirada al tráiler del anuncio.

¿Cuándo salen el asesino El Caballero, el superviviente Vittorio Toscano y el nuevo mapa en Dead by Daylight?

Estos personajes y el nuevo escenario serán parte del capítulo ‘Forjados en la niebla’, cuya fecha de lanzamiento será el martes 22 de noviembre de 2022.

Mientras llega ese día, ya pueden probar al El Caballero, Vittorio Toscano y el mapa Plaza destrozada en la actualización 6.4.0. del servidor de pruebas o PTB.

Cuáles son el poder y las ventajas (‘perks’) del asesino El Caballero en Dead by Daylight

Poder – Compañía de armas: la principal ventaja que tiene El Caballero es su Patrulla de Guardias. Al activar esta habilidad especial, se puede mover para crear una ruta de patrulla que puede apuntar a un generador, palé derribado o muro destruible para invocar un guardia que romperá el objeto seleccionado. También puede llamar a un guardia para que patrulle la ruta creada. Si un guardia detecta a un superviviente, plantará un estandarte y acechará la zona, golpeando a un superviviente si lo encuentra y alertando a El Caballero. Se puede deshacer al guardia tomando su estandarte o descolgando a un compañero.

Se pueden invocar tres tipos de guardias en orden: el Matarife que daña objetos más rápido, el Sicario que se mueve más rápido al acechar y el Carcelero que patrulla más tiempo y detecta supervivientes más fácilmente.

Soberbia : si un superviviente aturde a El Caballero, el superviviente sufre el estado vulnerabilidad durante 20 segundos. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los asesinos.

: si un superviviente aturde a El Caballero, el superviviente sufre el estado vulnerabilidad durante 20 segundos. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los asesinos. Maleficio – Enfréntate a la oscuridad : al herir un superviviente, lo maldice y se enciende un tótem apagado. Con el maleficio activo, los demás supervivientes por fuera del rango de terror gritarán ocasionalmente para revelar su ubicación por dos segundos. Se desactiva si purifican el tótem del maleficio, el superviviente entra en estado agonizante o se cura.

: al herir un superviviente, lo maldice y se enciende un tótem apagado. Con el maleficio activo, los demás supervivientes por fuera del rango de terror gritarán ocasionalmente para revelar su ubicación por dos segundos. Se desactiva si purifican el tótem del maleficio, el superviviente entra en estado agonizante o se cura. Sin escondite: cuando El Caballero daña un generador, se revela el aura de todos los supervivientes en un rango de 24 metros durante cinco segundos. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los asesinos.

Cuáles son las ventajas (‘perks’) del superviviente Vittorio Toscano en Dead by Daylight

Táctica veloz : cuando persigan a Vittorio a 24 metros de cualquier generador, el superviviente que esté reparando ese generador recibe un aumento de velocidad de reparación de 8%. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los supervivientes.

: cuando persigan a Vittorio a 24 metros de cualquier generador, el superviviente que esté reparando ese generador recibe un aumento de velocidad de reparación de 8%. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los supervivientes. Neblinoso : Si Vittorio supera una prueba de habilidad excelente mientras repara un generador, se revelará el aura del asesino por seis segundos. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los supervivientes.

: Si Vittorio supera una prueba de habilidad excelente mientras repara un generador, se revelará el aura del asesino por seis segundos. Alcancen nivel de prestigio 3 para desbloquearlo para todos los supervivientes. Energía potencial: tras trabajar en un generador por 8 segundos seguidos se puede activar esta habilidad para cargarla en lugar de progresar con la reparación del generador. Obtiene un distintivo de un máximo de 20 por cada 1.5% de reparación del generador. Cuando la habilidad se activa, gasta todos los distintivos y repara el generador inmediatamente en un 1% por cada distintivo. Todos los distintivos se pierden si Vittorio pierde salud, se pierden algunos si falla una prueba de habilidad.

Cómo acceder al PTB

Pueden acceder al PTB si tienen el juego en Steam. Solo den clic derecho sobre el juego en la biblioteca, seleccionen ‘Propiedades’, la pestaña ‘Beta’ y luego elijan la opción ‘public-test’ del menú.

Recuerden que todavía tienen un par de días para disfrutar del evento de Halloween. Termina el 3 de noviembre.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube