Dead by Daylight: todos los cosméticos de Attack on Titan y cómo conseguirlos

Durante la presentación especial de aniversario de Dead by Daylight revelaron que a mitad del actual capítulo llegarían cosméticos inspirados en Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) y aquí los tenemos finalmente. Vamos a darles una mirada y descubrir qué tenemos qué hacer para conseguirlos.

Antes que nada, den una mirada a los nuevos atuendos basados en los personajes y titanes del ‘anime’ en el siguiente tráiler.

La colección de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) en Dead by Daylight incluye apariencias basadas en el anime para ocho supervivientes y dos asesinos.

Apariencias para supervivientes (muy raras)

Estas apariencias deben ser compradas en la tienda del juego.

Dwight Fairfield – Uniforme de Eren

Yui Kimura – Uniforme de Mikasa

Jake Park – Uniforme de Levi

Meg Thomas – Uniforme de Annie

Felix Richter – Uniforme de Armin

Kate Denson – Uniforme de Historia

Zarina Kassir – Uniforme de Hange

Ace Visconti – Uniforme de Kenny

Apariencias para asesinos (ultra raras)

Estas apariencias también deben ser compradas en la tienda del juego.

El Oni – Titán Acorazado

El Espíritu – Titán Martillo de guerra

¿Cómo conseguir los amuletos cosméticos de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) en Dead by Daylight?

Tropa de reclutas : inicia sesión en Dead by Daylight durante el capítulo 24.

: inicia sesión en Dead by Daylight durante el capítulo 24. Tropas de guarnición : compra al menos una apariencia de Attack on Titan para un superviviente.

: compra al menos una apariencia de Attack on Titan para un superviviente. Titán del Muro : compra al menos una apariencia de Attack on Titan para un asesino.

: compra al menos una apariencia de Attack on Titan para un asesino. Cuerpo de Exploración : compra tres apariencias de Attack on Titan.

: compra tres apariencias de Attack on Titan. Policía Militar: compra dos apariencias de Attack on Titan.

Más contenido sobre Shingeki no Kyojin en GamerFocus:

Fuente: Behaviour Interactive