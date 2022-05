Top 10 de íconos del horror que queremos ver en Dead by Daylight

Ver la presentación especial del aniversario #6 del popular juego de horror asimétrico nos entusiasmó mucho, pero era imposible que no quedáramos con ganas de más. El estudio nos tiene malcriados a la hora de esperar más íconos del horror como asesinos o supervivientes en Dead by Daylight, así que vamos a hacer una lista con el Top 10 de los personajes que más ganas tenemos ver en este título.

10 – El xenomorfo

La aterradora criatura creada por H.R. Giger para la franquicia Alien siempre ha sido uno de los íconos del horror más deseados por los jugadores de Dead by Daylight y resulta la opción perfecta para abrir este top 10. A pesar de la variedad de asesinos que hay en el juego, no hay nada que se parezca a este horror extraterrestre.

No tenemos que imaginar lo aterrador que es ser acechado por esta criatura, pues ya lo vivimos en el tenso Alien: Isolation. Este personaje también tuvo una aparición especial en Fortnite, pero verle cargando el chipote chillón del Chapulín Colorado nos quita un poco el miedo de encontrarle frente a frente.

9 – Caroline Walker

¿Quién es esa? Tenemos que aceptar que este es un capricho. Caroline es la protagonista del juego de terror independiente Tormented Souls y nos enamoramos de ella tan pronto la vimos en toda su gloria retro.

Caroline tal vez no sea un ícono del horror (todavía), pero cumple con todas las características necesarias para ser una superviviente en Dead by Daylight. Además, la historia de su juego —que involucra cultos oscuros a dioses de otras dimensiones— encaja muy bien con el ‘lore’ del título de Behaviour Interactive.

Si quieren conocer más de Tormented Souls, les recomendamos leer nuestra reseña de las versión para PS5 y de la versión de Switch en nuestra web hermana Tribu Gamer. Si ya lo están jugando y están atascados, pueden dar una mirada a nuestra guía de puzles.

8 – Valak ‘la monja’

El Conjuro es una de las franquicias de terror más populares de la última década y ya ha creado varios íconos del horror, como Annabelle y la monja, por lo que resulta inaudito que todavía no esté representada con un personaje en Dead by Daylight.

Ya que Annabelle apenas se mueve y depende de una presencia invisible para hacer de las suyas, la opción obvia es el demonio Valak en su apariencia de monja demoniaca. Este personaje parece hecho a medida para aparecer en el juego.

Es una lástima que la película El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo haya resultado tan decepcionante y no nos hubiera presentado una nueva entidad tan aterradora como ella.

7 – Chucky

El muñeco diabólico es uno de los pocos íconos del horror de los ochenta que no ha hecho acto de presencia en el juego. Lo comprendemos, puede ser difícil incluirlo debido a su baja estatura, pero podríamos encontrar una solución si miramos lo que Behaviour logró con Los Gemelos.

Este es el momento perfecto para que Chucky aparezca en el juego. La primera temporada de su serie fue un éxito y sus fanáticos no pueden esperar por ver más. Su versión desfigurada, la del curioso ‘remake’ y hasta Tiffany puede ser divertidas apariencias alternas.

6 – Candyman

Este es otro personaje que goza de una popular resurgencia gracias a su reciente ‘reboot’. Su apariencia con el pecho y estómago abiertos, llenos de abejas, es aterradora y digna de aparecer en el juego.

Es seguro que Tony Todd se prestaría para hacer la voz de este ícono del horror si llega a aparecer como personaje asesino en Dead by Daylight, pero también nos encantaría ver la versión de Yahya Abdul-Mateen II.

5 – Carrie White

Esta parece una elección extraña, pero déjennos explicarlo. En este juego hace bastante falta el arquetipo de la ‘chica psíquica’. Solo imaginen a una joven o una niña de apariencia inocente, pero con la mirada perdida y causando daño a todo y a todos los que esté cerca a ella sin necesidad de moverse. Carrie —ya sea interpretada por Sissy Spacek, Angela Bettis o incluso Chloe Moretz— seria perfecta en ese rol.

Además, es un personaje que puede jugar un rol doble como superviviente o asesina. No hemos visto nada así en el juego y podría resultar muy interesante.

Si no pueden incluir a Carrie y no quieren crear un personaje original en este arquetipo, también podemos recibir a Alma, de F.E.A.R. Resultaría más aterradora, pero tal vez un poco parecida a Sadako. Podríamos pensar en otro personaje de Stephen King, pero en este momento queremos olvidarnos de la protagonista de Firestarter.

4 – Pennywise

El universo de Stephen King es enorme, así que no hay problema en que queramos dos personajes sacados de sus libros en este juego. Pennywise, el ‘payaso saltarín’ de Eso (It), es una opción obvia. No solo es uno de los entes más aterradores del mundo del cine, la televisión y la literatura de terror, sino que su naturaleza cósmica también encaja bien con el ‘lore’ de Dead by Daylight y teníamos que meterlo en el Top 10. Ha sido muy pedido por los fanáticos.

Obviamente queremos ver la versión interpretada por Bill Skarsgård en las recientes películas, pero no puede faltar un atuendo alternativo inspirado en la apariencia que tenía en la miniserie de 1990, en la que fue interpretado por el gran Tim Curry.

3 – Lady Dimitrescu

Ya tenemos a Némesis en la lista de asesinos y sabemos que pronto le hará compañía Albert Wesker, pero la verdad es que el monstruo de Resident Evil que queremos que nos persiga en Dead by Daylight es Lady Alcina Dimitrescu, que se ha convertido en toda una ícono del horror por derecho propio.

Hay una incompresible falta de personajes vampíricos en el juego y ella podría llenar perfectamente ese hueco. Ella es la representante del horror gótico en Resident Evil Village y podría hacer lo mismo en DbD. El único problema será convencer a los jugadores de que no se deben dejar atrapar de ella a propósito.

2 – Jason Voorhees

Lo sabemos, es complicado. Resulta demasiado extraño que uno de los más importantes íconos del cine de horror ‘slasher’ ochentero esté ausente en Dead by Daylight mientras que todos sus compañeros de década disfrutan al servicio de la Entidad. No es solo porque el ya es el protagonista de un juego similar, sino porque hay temas legales en disputa sobre los derechos de autor del personaje. Esa es la razón por la que su juego dejó de ser actualizado en 2018.

Con la cantidad de apariencias alternativas que podría tener, Jason sería perfecto para DbD. El único problema es que ya hay varios personajes en el juego que tienen el mismo arquetipo, como la cazadora, y habría que pensar cómo hacerlo especial.

Mientras soñamos con su aparición, podemos repetir todas sus películas, disfrutar videojuegos curiosos como Killer Puzzle y recordar que ya tuvo una aparición especial en Mortal Kombat X.

1 – Freddy Fazbear

A pesar de que muchos consideran que sus mejores tiempos quedaron atrás y de las controversias alrededor de su creador, Five Nights at Freddy’s es uno de los más importantes e influyentes nombres en el mundo del horror de la última década. Los fanáticos no paran de pedir una colaboración entre FNAF y Dead by Daylight para ver a Freddy como uno de los asesinos, por lo que tenía que encabezar este Top 10 obligatoriamente.

Aunque estos juegos tienen una gran cantidad de personajes que pueden ser considerados íconos del horror, el personaje que tiene que aparecer en Dead by Daylight debe ser Freddy. Freddy Dorado, Freddy de pesadilla, Freddy de juguete y las demás apariencias que ha tenido a lo largo de tantos juegos serían excelentes atuendos alternativos.

Y a ustedes, ¿qué íconos del cine, la televisión, los videojuegos y la literatura de horror les gustaría ver convertidos en asesinos o supervivientes en Dead by Daylight? Esperamos sus comentarios.